Paro ferroviario: el gobierno advirtió que evalúa aplicar sanciones

El Gobierno nacional criticó el paro de trenes que el gremio de La Fraternidad, que agrupa a los maquinistas, comenzó esta noche por un plazo de 24 horas, al considerar que "todavía estaba abierta" la discusión salarial en ese sector de transporte, y advirtió que "se están estudiando" qué medidas aplicar ante la protesta "para que existan consecuencias" por interrumpir un servicio en el que se movilizan un millón de personas.



"Se están evaluando las medidas pertinentes para que esto no quede sin consecuencias", expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada.



Adorni mencionó que las posibles medidas alcanzarían "a todos los responsables" de la huelga, una forma de protesta que, consideró, "no es en contra del Gobierno nacional, sino de la gente".



El vocero del presidente Javier Milei se refirió a la huelga ferroviaria como primer tema de su conferencia. "Hoy es un día particular: más de un millón de personas han sido afectadas en su forma de trasladarse a sus trabajos, consultas médicas y ocio por el paro de trenes que estamos viviendo".



Adorni afirmó que la medida de fuerza es liderada "por un grupo de personas que cuando no está en el poder, le complica la vida a la gente".



El portavoz presidencial opinó que, por el contrario, "el sindicalismo debería bregar por los intereses reales de los argentinos", y sostuvo que La Fraternidad, el gremio que lidera Omar Maturano, "de fraterno no tiene nada" porque dejó "a un millón de personas a pie", reiteró.



Adorni, en ese sentido, mencionó que "la discusión paritaria" entre el Estado, a cargo del servicio de trenes, y La Fraternidad "estaba abierta, por lo tanto no correspondía" que se dictase una medida de conciliación obligatoria, con el objetivo de convocar a las partes a una negociación, "ni el paro".



"Por eso aclaré que se están estudiando las medidas para que haya consecuencias en esta situación en particular", resaltó Adorni.



Y advirtió: "El Gobierno lleva 73 días de gestión, no 70 años. Y esta práctica habitual de obstruir la vida de los argentinos en virtud de perpetuarse en el poder, no va más".



En tanto, fuentes oficiales dijeron a Télam que para el Gobierno el paro fue protagonizado por "uno solo" de los sindicatos que agrupan a los trabajadores ferroviarios y que el resto, justamente, no se sumó a la medida de protesta.



La huelga por 24 horas que decidió el gremio de maquinistas de trenes afectó, sin embargo, a todo el servicio ferroviario, excepto los traslados de larga distancia a las ciudades de Rosario, Mar del Plata, Tucumán y Córdoba.



La medida de fuerza fue tomada en reclamo de "una recomposición" salarial ante el alza de la inflación registrada en los últimos meses.



En contraposición a las declaraciones del vocero presidencial, La Fraternidad explicó en un comunicado que el Gobierno nacional "no convocó a las partes a la conciliación obligatoria".



"Ratificamos nuestras medidas tras una reunión en la que no recibimos ofertas ni fueron recibidos nuestros reclamos. No reclamamos ningún aumento salarial, solo una recomposición de lo que pedimos por el aumento inflacionario", dijo Maturano esta mañana en declaraciones a Radio de la Ciudad.