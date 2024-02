“Falta de insumos, deudas y poco personal”: la situación del Registro Civil

La flamante directora del Registro Civil de Entre Ríos, Dra. Liliana Fugazza, dialogó con Eonce sobre los nuevos desafíos que tiene por delante y cómo se encuentra en este momento el funcionamiento de los diversos servicios que se brindan. Mucha demanda, meses de atraso y falta de insumos, fueron algunas de las precisiones que brindó.En un primer momento, Fugazza recordó que ingresó por concurso a las oficias del Registro Civil de Rosario del Tala. “Años más tarde me ofrecieron una dirección y dude, pero lo tomé como un desafío que me presentó la vida”.Al ser consultada sobre los trámites más frecuentes, mencionó que “hay muchas consultas por cuestiones de archivo. El viernes se atendieron a 700 personas”. Además, destacó que al momento de asumir, las tareas tenían entre tres y cinco meses de atraso y “actualmente estamos al día”.En este sentido, dio cuenta que “el archivo se utiliza para todos tipos de trámites como defunción, divorcio, partida de nacimiento y demás. Al momento lo que más se pide son los trámites para el inicio escolar como las partidas de nacimiento”.Al ser consultada por el funcionamiento, Fugazza informó: “En Paraná se atiende por turnos, pero en el resto de la provincia es por orden de llegada, ya que el caudal de gente es menor”. En cuanto al trabajo, mencionó que “hace falta mucho personal en las distintas áreas, por eso agradezco a los empleados que trabajan muchísimo, en casos fuera de los horarios de labor, y no lo cobran. Ponen al día las tareas”.Respecto a los insumos, destacó que “desde noviembre no se entregaba más tinta ni papel por parte la empresa proveedora, ya que en el 2022 había finalizado el contrato y desde ahí se trabajó fuera de convenio, por decreto. Al momento que ingresé había deuda con la empresa ya que no se le pagaba desde junio. Además, se debía al servicio del correo y alquileres.”.En este contexto, destacó que se reunió con la empresa y solicitó que “envíen un presupuesto para los insumos básicos para poder trabajar. Entendemos que hay una deuda con la empresa, pero esta gestión tiene un compromiso y quiere llevarlo adelante”.Acto seguido, mencionó que se está iniciando un proceso de digitalización y hay que hacer un control desde 2017 hasta 1817, que fue el año de creación del primer registro”.Finalmente, precisó que “se solicitan muchos pasaportes y actas para tramitar la nacionalidades de otros países”