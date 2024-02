Paritarias estatales: ATE rechazó el acuerdo y anunció un paro para el lunes

Paritarias estatales: UPCN acordó suba de 12% en febrero

Los trabajadores de la administración pública nacional recibirán en febrero un incremento salarial del 12%, según se había definido este lunes en el marco de la paritaria sectorial suscripta por representantes del gobierno de Javier Milei con la conducción del gremio de UPCN. En cambio, los representantes de ATE, el otro sindicato que agrupa a los estatales nacionales, rechazó el acuerdo porque la suba salarial fijada se ubica por debajo de la inflación y anunció un paro para el próximo lunes.A través de un comunicado, desde ATE señalaron que la medida de fuerza fue acordada en un plenario de delegados para reclamar un "aumento salarial por encima de la inflación, la inmediata reincorporación de despedidos sin causa y el pase a planta permanente".El Frente de Sindicatos Estatales y de Gremios de Empresas del Estado de la Argentina, junto a ATE, definieron la medida de fuerza para el 26 con una "jornada nacional de lucha con paros, asambleas y movilizaciones", se indicó en un comunicado."Le ponen techo a las paritarias y las quieren hacer desaparecer. El ajuste es intencional y deliberado. Además, continúan con las amenazas de despidos y los intentos de privatizar empresas públicas", señaló el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar.Reprochó que desde el Gobierno nacional "en tan solo semanas deterioraron de manera grave las condiciones de vida de millones en toda la Argentina" y advirtió que "cada vez que los trabajadores y los jubilados tocaron fondo, no rebotaron, siempre se quedaron ahí, en el fondo"."Con estas ideas, si al Gobierno le va bien, nos va a ir muy mal a todos. Reclamamos aumento salarial ya por encima de la inflación, inmediata reincorporación de despedidos sin causa y pase a planta permanente. Además, rechazamos cualquier intento de privatización, el Estado no está en venta", agregó el dirigente gremial.Además de ATE, participarán del paro la Federación Judicial Argentina (FJA); la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la RA (FESPROSA); la Federación Nacional de Docentes, Investigadores y Creadores Universitarios-Histórica (CONADU-H); la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA); la Federación de Trabajadores de la Energía de la RA (FETERA); la Federación de Profesionales del GCBA y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP), entre otras.El aumento del 12% establecido para los sueldos de febrero es acumulativo y se suma al 16% que el sector público nacional había acordado durante enero, lo que totaliza un incremento de 29% para el bimestre. Sin embargo, la suba convenida para los salarios de los estatales implica una pérdida sustancial de más de 20 puntos respecto a la inflación acumulada en el bimestre diciembre-enero, que redondeó un 51,3%."Somos conscientes de que corremos detrás de la inflación (con este aumento), pero apelamos a que haya un criterio de parte del Ejecutivo para que esa pérdida se pueda ir compensando en los próximos meses", indicó Andrés Rodríguez, el titular de UPCN -el principal gremio de la actividad-, ante la consulta de Clarín sobre el acuerdo paritario en la actividad.La realidad de las paritarias de estatales es similar al que se repite en otras actividades. Salvo por algunas excepciones, como los casos de los salarios en el sector financiero o la industria aceitera, en la mayoría de las paritarias los aumentos fijados, en gran medida con acuerdos mensuales o bimestrales, se ubican por debajo de la suba de precios.Hay también un conjunto mayoritario de actividades del sector privado que aún no lograron acordar aumentos desde el inicio de la gestión de Milei. Según afirman en la CGT, en enero se negoció o renovó solo un tercio de los convenios previstos con aumentos que en promedio se ubicaron en el 20%.La situación amenaza derivar en un escenario cargado de conflictos sectoriales en el corto plazo.Respecto a la paritaria estatal y a diferencia de la postura de UPCN, desde la conducción de ATE rechazaron suscribir el entendimiento justamente con el argumento de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores del sector y ya anticipan un plan de lucha. "No podemos avalar con nuestra firma un ajuste de esta magnitud en todos los salarios del sector público", indico Rodolfo Aguiar, titular de ATE, y remarcó que la propuesta de un aumento de 12% "incrementa el número de estatales con ingresos por debajo de la línea de pobreza". Fuente: (Clarín)