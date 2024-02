Sánchez: "Declarar emergencia del transporte es un parche, no una solución"

Armando Sánchez, presidente local del partidomanifestó en sus redes la preocupación por la falta de soluciones al transporte público e hizo saber que con su partido están haciendo un seguimiento pormenorizado de las falencias del servicio que está en franca decadencia en la ciudad de Paraná y el área metropolitana."La única solución real al drama del colectivo la propusimos con Políticas para la República desde el Concejo Deliberante en noviembre del 2020: un Plan Director de Movilidad con un combo de soluciones para el transporte público, el estacionamiento, el tránsito y la movilidad" sostuvo Sánchez, mientras publicó un recorte de su participación en el debate de candidatos del pasado 9 de octubre, donde decía "Los que nos gobernaron hasta ahora nos cuestan demasiado caro, el drama del colectivo, el agua, o los días que perdés para hacer trámites. La solución es nuestro Plan Director de Movilidad, que se puede descargar en pr.org.ar y se podría implementar hoy mismo sin declarar ninguna emergencia".Además, Sánchez fustigó con datos las gestiones anteriores, diciendo "La gestión de Varisco con Emanuel Gainza se fue en promesas (Metrobús, ¿Se acuerdan?), 36 días de paro, y una pésima concesión del servicio de colectivos y el problema empeoró en la "gestión" del intendente Adán Bahl, logrando récords de decadencia y desidia, con el récord histórico de 116 días de paro, y un servicio que entristece, porque pensamos en cada una de las personas y familias paranaenses que están padeciendo esto".A su vez, sobre la gestión actual, Sánchez dijo: "Hoy con Rosario Romero van 11 días de servicio que corta a las 14:30 (desde el 9 de febrero), luego de 72 días de reducción de horario nocturno (84 consecutivos desde el 28 de noviembre de 2023, durante los 13 últimos días de Adán Bahl, y 67 días de reducción de disponibilidad diurna desde el 14 de diciembre de 2023. Todo esto resiente la vida, los bolsillos y las oportunidades de empleo, crecimiento y desarrollo de nuestros paranaenses, nuestra Ciudad y nuestras familias, porque si no conectamos a las personas, perjudicamos a nuestra Ciudad, y parece que los gobernantes no lo entienden".Sobre el anuncio de Rosario Romero de declarar la emergencia del transporte público, el presidente de PR aseguró. "Ahora Rosario Romero quiere declarar la emergencia, siendo que las emergencias a nivel municipal no solucionan nada, sólo habilitan la discrecionalidad en la asignación de recursos (le copiaron la MALA idea a Gainza)" a la vez que compartió un fragmento del debate de octubre pasado donde Sánchez advertía: "Esta gestión (la de Bahl) promovió la emergencia hídrica que no sirvió para nada, y lo mismo va a pasar con la propuesta de emergencia que dice Gainza para el transporte público, declarar la emergencia es un parche, no una solución, y en muchos casos, da lugar a curro".Sánchez no guardó críticas al oficialismo y a los diferentes bloques del Concejo Deliberante, diciendo "El oficialismo del PJ sigue reuniendo el órgano de control y monitoreo del SITU sólo para aumentar el boleto, incumpliendo sistemáticamente la ordenanza N°9462 y muchas otras. Queda claro que ni el oficialismo PJ, ni el bloque de JxC, ni los dos concejales "Libertarios" tienen idea de cómo solucionar el drama de los colectivos en Paraná. Peor aún que no quieran votar las soluciones que con Políticas para la República presentamos en noviembre del 2020. Nuestras propuestas y soluciones le darían a nuestros vecinos un servicio de colectivos de calidad, eficiente y pagable, y una movilidad desde la escala humana."Para finalizar, el referente provincial de Políticas para la República, sostuvo: "Parece que habrá que esperar hasta el 2027, cuando nos volvamos a presentar, para que haya una solución a la movilidad en Paraná".