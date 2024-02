UPCN realizará asambleas en lugares de trabajo para exigir mejora salarial

Política Provincia ofreció a ATE y UPCN dos alternativas de aumento salarial en paritaria

“Seguimos en estado de alerta y movilización”, remarcó la dirigente gremial, y anunció que “a partir de esta semana está prevista la realización de asambleas en los lugares de trabajo”. La decisión se tomó en el encuentro que la Comisión Directiva de UPCN mantuvo este martes, a fin de evaluar la propuesta salarial que las autoridades provinciales presentaron en la audiencia paritaria del lunes.“Las asambleas son para estar cerca de los trabajadores, para conocer de primera mano su opinión respecto de lo que está pasando en la paritaria”, expuso y aseguró que “el ofrecimiento resulta insuficiente ante la realidad que están viviendo los compañeros, que no están pudiendo llegar a fin de mes”. Por eso ratificó la decisión de UPCN de exigir “una mejora tanto en el porcentaje como en la suma fija”.Señaló que en los encuentros que se lleven adelante esta semana en las distintas reparticiones del Estado se informará a los trabajadores cuál es el estado de la negociación. “Todavía no hay nada cerrado. Les vamos a transmitir cuál es la realidad económica que plantean las autoridades y en qué escenario estamos parados para discutir esta paritaria y, a partir de allí, lograr el mayor esfuerzo posible por parte del Gobierno para que presente una oferta superadora”, subrayó. “El diálogo sigue abierto y si bien el ofrecimiento se puede analizar, cuando sacamos las cuentas, en el bolsillo queda poco para los trabajadores”, sostuvo. Y agregó: “Apostamos a que el impacto real de bolsillo sea mejorado”.Respecto a la propuesta salarial, la Secretaria Adjunta de UPCN advirtió que “no hay que caer en la trampa de los porcentajes, porque el Gobierno quiere confundir con el aumento que se dio a los estatales nacionales. Pero hay que tener en cuenta cuál es el sueldo del estatal nacional y cuál el del estatal entrerriano: ahí las comparaciones empiezan a complicarse”. Por eso remarcó: “Nuestra paritaria tiene que estar contextualizada con lo que pasa en la provincia de Entre Ríos, con los salarios de los estatales entrerrianos”.Apuntó que “en este escenario de emergencia que estamos viviendo tenemos que priorizar los salarios más bajos”. Por ello es que entendió que “si bien algunas soluciones como la suma fija no son ideales, a veces, como en realidad que se está viviendo, hay que tomar esas alternativas para poder salir adelante”.Mencionó también que “es bastante difícil que se llegue a liquidar una diferencia salarial en el mes de febrero, así que, en caso de que en estas horas hubiera una solución, tenemos que pensar que cualquier mejora será pagada por planilla complementaria”. Sostuvo que “eso también será tema de discusión, porque vamos a pedirle al Gobierno que adelante los tiempos y que, en lugar de pagarla el día 20, lo haga apenas finalice el cronograma. Es decir que esto también forma parte de la negociación”.También se refirió al transporte. “Es una problemática en este duro momento en que el servicio de colectivos funciona solamente desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Si bien ahora parece que hay en vista alguna solución, mientras tanto quienes trabajan de tarde se ven obligados a tomar remis o usar un trasporte alternativo”, expresó.“Hay que contemplar todas las cuestiones que tienen que ver con los trabajadores”, sostuvo Domínguez y afirmó que “por eso es importante que nos juntemos en el gremio, que vayamos a los lugares de trabajo y veamos lo que está pasando, tener la militancia gremial para estar cerca de los compañeros”.“Son varios puntos los que estamos planteando. Es por ello que tenemos expectativas de que pueda avizorarse alguna solución”, remarcó.