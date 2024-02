Adorni reafirma derechos de soberanía sobre las islas Malvinas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó este martes que el viaje del ministro de Relaciones Exteriores británico, David Cameron, a las islas Malvinas es "un tema de agenda" de ese funcionario y del Reino Unido, al tiempo que señaló que Gobierno de Javier Milei reafirma los derechos de soberanía sobre el archipiélago.Ayer, el ex primer ministro británico llegó a Puerto Argentino y afirmó que las islas seguirán bajo administración del Reino Unido “mucho tiempo, posiblemente para siempre”, al tiempo que respaldó la autodeterminación de los isleños para mantenerse dentro de la órbita de Londres, una política en franca oposición a las resoluciones de Naciones Unidas.Consultado al respecto, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni dijo esta mañana que la visita de Cameron es parte de la "agenda de otros países"."La visita de David Cameron a Malvinas es un tema de agenda de David Cameron y en tal caso del Gobierno inglés. No tenemos por qué opinar sobre la agenda de otros países. Naturalmente reafirmamos nuestros derechos de soberanía en las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo, como es el deseo de todos los argentinos", respondió el portavoz.Según confirmaron en Casa Rosada, la Cancillería argentina decidió no emitir comunicado oficial sobre la presencia de Cameron en las islas.El expremier británico se reunió con el presidente Milei a mediados de enero, durante el Foro Económico de Davos.En esa ocasión se habló de "una reunión excelente, muy cordial" para "promover las inversiones inglesas en Argentina", y Milei dijo en esa oportunidad que "no avanzaron en profundidad" sobre la causa Malvinas."No avanzamos en profundidad, sí lo fijamos como un punto en una agenda donde nuestra canciller Diana Mondino y el secretario de Relaciones avanzarán en buscar una solución al tema", aseguró el mandatario, según confirmaron por entonces fuentes oficiales.Cameron ayer reiteró el planteo británico de apoyo a la autodeterminación de los isleños: “Mientras quieran ser parte del Reino Unido son absolutamente bienvenidos y los apoyaremos y ayudaremos a protegerlos y defenderlos absolutamente, en lo que a mí respecta, por el tiempo que quieran", expresó desde las islas.En forma reiterada, las resoluciones de la ONU calificaron a la cuestión Malvinas como una situación colonial por parte de Gran Bretaña, instaron a la negociación entre las partes, y expresaron que deben ser tenidos en cuenta los intereses de los habitantes de las islas, y no sus deseos, excluyendo la aplicación de la libre determinación para este caso en particular.