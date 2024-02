Frigerio e intendentes comunicarán cuántos funcionarios tienen y cuánto cobran

Con el objetivo de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura de datos en el ámbito gubernamental, el gobernador Rogelio Frigerio e intendentes de todas las fuerzas políticas suscribieron el. Fue este martes, en el Centro Provincial de Convenciones.Durante el acto, el mandatario explicó que transparentar la información pública “es recuperar la confianza de la gente en la política, para que la política vuelva a ser lo que nosotros creemos: la principal herramienta de transformación social”.“Tiene que ver con lo que la gente está esperando de nosotros, pero de todos nosotros. Esto es algo colectivo de aquellos que creemos realmente que tenemos que recuperar esa confianza perdida de la gente en la política para poder llevar a cabo nuestro trabajo de la mejor manera posible”, continuó.En esa línea, Frigerio remarcó que “todo lo que no podamos mostrarle a la gente, todo lo que no podamos transparentarle a la sociedad, no lo tenemos que hacer más o está mal hecho. Por eso también hemos decidido. Si no lo podemos mostrar, no se hace más. Si no podemos mostrar cuánto ganan los funcionarios es porque algo mal está pasando. Si no podemos mostrar cuál es la nómina de empleados públicos de una provincia, de un municipio, y la escala salarial, es porque algo distinto tenemos que hacer”.A través de la firma del acta, en el marco del, los gobiernos de la provincia y de los municipios se comprometenEl mandatario puso de relieve que el “espíritu” del programa, así como también de la, es “conciliar a la gente con la política”. “Que los vecinos vuelvan a creer en nosotros. Que vuelvan a creer también en que podemos dar el ejemplo de lo que la gente y la sociedad está necesitando en un momento tan difícil, tan complejo como este”, agregó.“Con 57 por ciento de pobreza no podernos darnos el lujo de nada, tenemos que ser los más austeros de la historia de la Argentina y de nuestra provincia, y tenemos que mostrarlo. Tenemos que poder abrir las ventanas, abrir las puertas de la administración pública para que entre la luz. Pero no es solo una tarea, insisto, del gobierno provincial ni de un gobernador, ni de su equipo; es la tarea de todos, de todos los intendentes, legisladores”, concluyó Frigerio.Al respecto, el ministro de Trabajo, Manuel Troncoso, informó aque “esta actividad forma parte del cambio cultural que le queremos dar a la provincia. Estamos materializando posiciones que habíamos planteado en campaña y que hoy las concretamos en hechos políticos”. Además, aseveró que “hablar de transparencia es encontrar autos y ponerlos a disposición de las comunas, de la Seguridad y toda la ciudadanía. Y también es sacar una ética pública, ficha limpia y transparencia. Materializamos lo que decimos y sentimos”.“Lo que hacemos es generar un GAP, que es un gran acuerdo provincial en temas sensibles como estos, para que son inherentes a la ciudadanía y democracia: acordamos posiciones conjuntas y llamamos al arco político de Entre Ríos para que todos trabajemos juntos en lo que se necesita”, amplió Troncoso.En este sentido, el funcionario mencionó que “los intendentes tienen un compromiso enorme con las cuestiones de fondo, entendemos que esto es troncal para el futuro de la provincia. Trabajamos codo a codo con los intendentes de Juntos por el Cambio y de la Liga de Intendentes Justicialistas. Denota las voluntades de los presidentes municipales y el rumbo que está marcando el gobernador, Rogelio Frigerio, en torno al sentido común en temas concretos”.Sobre el proyecto, destacó que “bregamos para que se aplique en todos los niveles, municipio, provincia, entes descentralizados, justicia, poder Legislativo y mucho más. Además, hacemos un llamado para que se aplique en todos los ámbitos porque hay que dar prueba de que hay un cambio dirigencial y entender que es un cambio que es entre todos”.“El acceso a la información publica lo puede hacer cualquier ciudadano, que se identifique con nombre, apellido y DNI, pueda acceder a las declaraciones juradas de funcionarios. Es algo que horizontaliza y es una política pública de Estado”, amplió.Por su parte, el intendente de Concordia, Francisco Azcué, señaló que “el gobernador nos está marcando el camino, el orden y transparencia para nosotros es el norte; consideramos que tiene una base racional. Conviene mucho transitar sobre los procesos de transparencia, damos un mensaje para que la gente vuelva a confiar en la política”.“En Concordia realizamos una auditoria para mostrar todos los números, para que cualquier ciudadano pueda acceder a esta información. Es una nueva era y lo estamos demostrando con estas acciones políticas”, precisó.En tanto, el secretario de Modernización de la Provincia, Emanuel Gainza, ponderó el rol del gobernador e intendentes para “transparentar la nómina de sus funcionarios, escala salarial y declaración jurada. Todo esto estará visible en 30 días en un portal web, donde se publicarán los datos”.“Queremos que la gente pueda controlar a los funcionarios, para saber cómo llegaron y cómo se van cuatro años después. El compromiso es recomponer el vínculo con la gente. Además, esto al ser una ley es algo que va a permanecer en el tiempo.“Hay más de 40 los municipios que se comprometieron a este compromiso e invitamos a que todos se sumen”, concluyó.Por su parte, los intendentes justicialistas remarcaron que “varios de nuestros municipios se encuentran trabajando hace tiempo en los ejes de gobierno abierto y datos abiertos, como así también en modernización del Estado y de la administración”.También hicieron foco en la “reciprocidad” entre las gestiones locales y la provincia, y destacaron “la labor seria que vienen realizando los equipos de trabajo municipales”.En esa línea, Frigerio agradeció a los intendentes, “independientemente del color de la camiseta partidaria”, por unirse “a esta misión”; y destacó el esfuerzo que hicieron muchos de ellos para “afrontar los desafíos de la transformación digital por su cuenta”.“Esto es de todos”, puntualizó y reiteró que se creará “un Consejo Provincial de Modernización, que va a servir para intercambiar experiencias y buenas prácticas entre los distintos niveles de gobierno”.