Las obras sanitarias de Entre Ríos están paradas “porque ENOHSA no giró fondos”

“La gestión de Rogelio Frigerio encontró varias obras en marcha, algunas con financiamiento provincial y nacional, a través del ENOHSA; pero como consecuencia delentre la cantidad de obras que estaban planteadas y laen distintos frentes, el gobernador emitió un decreto por el cual se llamó a unade la situación”, comunicó ael Director General de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos.En ese sentido, el ingeniero y funcionario provincial confirmó que, indicó y se mostró a la espera de que la situación se resuelva en el menor plazo posible “porque hay obras cercanas a su terminación, pero entre la deuda y la falta de flujo de fondos, están paralizadas y no se pueden continuar”., remarcó e insistió: “El objetivo es ordenarlas las obras y establecer, conforme a la nueva realidad financiera de la provincia, un criterio de continuidad que permite la sostenibilidad en el tiempo”.Pintos reveló la existencia de “una deuda de aproximadamente 22 mil millones de pesos por obra pública”, lo que constituye “montos muy difíciles de afrontar por la Provincia como consecuencia de la situación macroeconómica y algunas definiciones tomas por Nación”.En la oportunidad, se rescató el caso del, una obra que iba a permitir llevar agua potable a Oro Verde, San Benito, Colonia Avellaneda y Sauce Montrull, y duplicar la producción de Paraná. La ejecución se llevaba adelante con financiamiento del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (ENOHSA)“La obra registra un 25% de avance, pero está neutralizada por 60 días y se gestiona el cobro de la deuda existente; mientras, y a la espera de noticias de Nación, se gestiona cómo se continua con esa obra porque es necesario el financiamiento que proviene del gobierno nacional”, explicó Pintos.Y agregó: “Existe la posibilidad de prórroga de 30 días más, y se haría lo propio con otras obras, porque se siguió un criterio de establecer prioridades teniendo en cuenta que no había un flujo corriente de pagos, había deuda que se estaba acumulando, y era necesario reordenar la situación”.Para el caso de las obras sanitarias provinciales, el responsable provincial de Hidráulica y Obras Sanitarias insistió en la necesidad de “establecer un horizonte de flujo de fondos que permita el reinicio de los trabajos con un ritmo adecuado a fin de garantizar su terminación”.Y en relación a la, Pintos confirmó que “se continua con esa obra, a un ritmo menor, y existe mucho interés sobre esta porque resolverá un problema histórico que tiene la ciudad”.“Se analiza el financiamiento que es un motivo muy importante para la redefinición del ritmo de obra, teniendo en cuenta que los flujos de fondos tienen que ser garantizados para que la empresa tenga un horizonte de tiempo con cierta certeza y, a su vez, que la dirección pueda realizar las inspecciones para que la obra –en el menor plazo posible- pueda estar en condiciones de ser operativa”, aclaró al respecto.Sobre las obras complementarias para ese caso, Pintos comentó que “se trabaja en un convenio con la municipalidad de Paraná para que la comuna pueda hacer la repavimentación en una zona que no estaba prevista originalmente a fin de facilitar la movilidad urbana en esos sectores”.