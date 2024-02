Organizaciones protestaron frente a Economía y en el barrio donde vive Caputo

La agrupación Somos Barrios de Pie se concentró hoy frente al Ministerio de Economía y a la entrada del Country Newman, barrio cerrado en el que reside el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, en reclamo por asistencia alimentaria para los comedores.El dirigente nacional del espacio, Daniel Menéndez, explicó a la agencia Noticias Argentinas que la decisión del Gobierno de suspender el envío de alimentos secos a comedores populares no fue compensada hasta la fecha."Desde noviembre no llegan alimentos. Recién están armando las auditorías a los comedores que se presentaron para avanzar en firmar convenio y girar los fondos. Eso de mínima va para finde marzo", le explicó a este medio.Desde su organización plantean que la emergencia alimentaria se recrudece diariamente en los barrios populares, y remarcan que desde hace un mes el reclamo se mantiene. "No recibimos ninguna respuesta que busque construir diálogo y soluciones para quienes atraviesan esta delicada situación", subrayaron los miembros de la organización.Tras la protesta frente al Ministerio, Norma Morales, secretaria adjunta de la Utep e integrante de la organización, manifestó: "Es increíble la inoperancia de la Ministra Pettovello y el cinismo de Caputo ante la falta de entrega de alimentos a los comedores comunitarios. Es insostenible esta situación donde muchos de los espacios se están cerrando y dejando a miles de pibes sin una comida diaria"."Hace dos meses venimos realizando la ronda de las ollas vacías ya que miles de familias se acercan a distintos espacios a pedir un plato de comida y desde el gobierno nacional no dan ninguna respuesta. Esta más que claro que su único objetivo es hambrear al pueblo mientras ellos se enriquecen y fugan la plata", agregó Morales. Fuente: (NA)