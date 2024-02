Ramiro Marra: “Los salarios no los tiene que imponer un Gobierno”

El legislador por La Libertad Avanza (LLA) y ex candidato a jefe de Gobierno porteño, Ramiro Marra, aseguró que el Gobierno nacional no tiene que imponer los aumentos salariales.



“Los salarios no los tiene que imponer un Gobierno. Si decimos que está mal el control de precios, también la imposición de parte de un Gobierno de los salarios”, sostuvo Marra en diálogo con Radio Rivadavia.



Además, agregó: “Esa es una discusión que tiene que darse con los empleadores”. Las declaraciones del referente de LLA se dan en medio de la puja entre gremios, sindicatos y el Ejecutivo por paritarias.



En otra línea, Marra se refirió al índice de inflación de enero, que se conoció el jueves pasado: “Es extremadamente alta y que nos tiene que preocupar, pero cuando veo lo que podría haber pasado digo bueno… ‘Estamos yendo por un buen camino’".



Además, sostuvo que el oficialismo también se encuentra en un buen camino con respecto a la unificación cambiaria: “Se puede ver cuando el dólar libre achica su brecha del extraoficial. Se están haciendo las cosas bien en términos económicos”.



A su vez, volvió a ratificar la dolarización que impulsó el presidente Javier Milei durante su campaña: “Es parte de un camino que hay que recorrer, para que en el futuro no vengan otros espacios políticos a utilizar la emisión monetaria como herramienta de articulación política”. (NA)