Rafael Correa: “Javier Milei es lo peor que le pudo suceder a la Argentina”

El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, criticó a Javier Milei y consideró que el mandatario libertario es "lo peor que le pudo suceder a la Argentina". Además, remarcó que con la dolarización el país "está entrando en un punto de no retorno, el costo de salida siempre es altísimo" y advirtió que la clase media "va a desaparecer"."Veo que con 140% de inflación la gente dice 'no tenemos nada que perder'. Siempre hay algo más que perder", expresó el referente latinoamericano en diálogo con Radio 10. "El primer paso de un camino de justicia es el desarrollo. El mundo tiende a una sociedad de no pobres, y Argentina y América Latina van en el camino opuesto", lamentó."Esto es por haber comprado sin reflexión el liberalismo y, en el caso de Argentina, el libertarismo, que es el neoliberalismo extremo. Esa clase de ideología en el continente más desigual del mundo es un absurdo completo", explicó.En cuanto a la explicación de la llegada al poder del actual mandatario, Correa consideró que "hay un voto de rechazo al sistema", aunque planteó que "no es verdad que los pueblos no se equivocan, más aún con las democracias de papel que tenemos. Un voto sin información no sirve para nada, y hoy no tenemos información sino manipulación mediática".Consultado por las perspectivas de dolarización, proceso del que Milei afirmó estar cerca, el expresidente ecuatoriano recordó lo sucedido en su país. "Tener una moneda es muy importante para el desarrollo. A nosotros nos fue bastante bien a pesar de la dolarización", y subrayó que es posible en Ecuador debido a "dos grandes fuentes: el petróleo y las remesas de inmigrantes".Sin embargo, el escenario es distinto en Argentina y, para Correa, el país "está entrando en un punto de no retorno". "El costo de salida de la dolarización siempre es altísimo y hay gente que va a salir masacrada, como pasó con la convertibilidad. Una de las consecuencias es la desaparición de la clase media".Más adelante en la conversación, el ex jefe de Estado ecuatoriano volvió a arremeter contra las políticas de Milei. "Un signo de incapacidad es cuando no diferencias ideología de ciencia", aseguró, y subrayó que "la ideología del libertarismo es insostenible"."Milei es lo peor que le pudo suceder a la Argentina", enfatizó, y planteó: "Me parece un tipo malo, en su rostro se lo ve, a nivel económico su discurso es una barbaridad".