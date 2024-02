El Gobierno prepara decreto que permitirá a afiliados elegir sus obras sociales

Uno por uno, los puntos del DNU sobre desregulación a las obras sociales:

Tras el fracaso de la Ley Ómnibus, el Gobierno prepara la reglamentación del decreto que apunta a desregular las obras sociales de los sindicatos. Según la información que trascendió, se espera que la reglamentación se publique en el Boletín Oficial entre lunes o martes de esta semana.El objetivo de esta normativa es darle “libertad de elección a los beneficiarios” e impulsar la “libre competencia entre obras sociales y prepagas”.Detrás de la planificación de este decreto estuvieron, otra vez, los asesores Federico Sturzenegger y Santiago Caputo, junto con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y otros miembros del equipo de confianza de Javier Milei.De acuerdo a los detalles, los trabajadores podrán elegir libremente entre las Obras Sociales o cualquier prepaga. Además, dejará de ser obligatorio que el beneficiario permanezca por un año en la Obra Social de cada actividad al ingresar a un nuevo empleo en relación de dependencia.Asimismo, uno de los puntos troncales del decreto 70/23 tiene que ver con eliminar la intermediación cuando el beneficiario realiza la derivación de aportes.En el detalle, aclara que el trabajador podrá elegir una prepaga solo una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral.Por otro lado, también indica que las empresas de medicina prepaga estarán obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben.La decisión es un nuevo capítulo en la profundización del enfrentamiento entre Nación y los gremios, que esta semana se agudizó aún más con el fracaso del consejo del salario mínimo.En paralelo, las empresas de medicina prepaga informaron que las cuotas tendrán un aumento del 23% promedio en marzo, sobre el valor de febrero. Se trata del tercer aumento consecutivo en lo que va del año y se da frente a que las entidades intentan recuperar el atraso durante el 2023, cuando los planes de salud aumentaron 134% y la inflación cerró en 211,4%.La actualización se da frente a la decisión del Gobierno de no intervenir en los precios y las empresas no tendrán tope para la diferencia entre el precio del plan para gente más joven (más económico) y el resto. En lo que va del 2024, los usuarios de las prepagas recibieron un alza en los aranceles del 30% en enero y del 26% en febrero.Los beneficiarios podrán elegir libremente entre obras sociales y prepagas.Los beneficiarios ya no deberán permanecer obligatoriamente un año en la obra social de su actividad al ingresar a un nuevo empleo.Los beneficiarios podrán elegir una obra social o prepaga -que se registre para tal fin- al comenzar un nuevo empleo, sin ningún tipo de intermediación.Los beneficiarios podrán ejercer el derecho de libre elección una vez al año, en cualquier momento desde el inicio de la relación laboral.Las empresas de medicina prepaga se encuentran obligadas a aportar al Fondo Solidario de Redistribución por el total de la cuota que reciben.