Frigerio y Azcúe repararon una escuela de Entre Ríos antes del comienzo lectivo

Video: Frigerio y Azcué lideran esfuerzos de reparación en escuela antes del inicio de clases en Concordia

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, estuvo en Concordia junto al intendente Francisco Azcúe y un grupo de vecinos que se acercó para sumarse a las labores que se hicieron en la escuela N° 53 General San Martín.



En declaraciones a la prensa, Frigerio resaltó que “la responsabilidad de la educación es de la Provincia. Pero no hay nada más importante que empiecen las clases en tiempo y forma, que los estudiantes estén en las aulas y que se cumplan los 190 días de clases con una mejora sustancial en la calidad de nuestra educación”.



Frigerio subrayó que cumplir con los objetivos en materia educativa propuestos por su gestión de gobierno implica también tener “una infraestructura escolar acorde a lo que se necesite. En 60 días de gobierno no podemos hacer milagros, pero es tan importante este desafío que tenemos para enfrentar este nuevo ciclo lectivo que le pedí a toda la sociedad que nos dé una mano. A los empresarios, a los vecinos, a toda la comunidad educativa y obviamente a todo mi equipo de gobierno, para que estén estos fines de semana que quedan antes de empezar las clases, al pie del cañón”.



Las tareas más complejas “por supuesto, las tiene que arreglar la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Infraestructura de la provincia”, resaltó Frigerio. “Pero todo suma – agregó – todo ayuda a este objetivo y desafío tan importante que tenemos en la gestión. En cada escuela hay vecinos que se anotan para colaborar y a cada uno se le asigna alguna tarea de limpieza, pintura, desmalezamiento, lo que haga falta para tener las escuelas en condiciones para el 26 de febrero”.



Azcué, por su parte, señaló: “La instrucción de nuestro conductor y gobernador ha sido clara: tenemos que trabajar en forma articulada entre la provincia, los municipios y las instituciones intermedias de la sociedad civil. Poner en condiciones los establecimientos educativos es nuestra prioridad. Son las escuelas de nuestra ciudad, no importa si la competencia es provincial. Los niños que vienen a esta escuela son nuestros gurises”.



Las escenas de funcionarios provinciales y municipales junto a militantes del PRO, la UCR, vecinos y maestras limpiando, arreglando y pintando escuelas, se repitió en varias localidades provinciales. La actividad proseguirá durante el fin de semana próximo. (Infobae)