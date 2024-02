Moyano: “El Presidente se ha convertido en el hazmerreír del mundo”

El cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, aseguró este sábado que el presidente Javier Milei es el "hazmerreír del mundo" y le pidió al mandatario nacional que se ponga a "laburar" ante la crisis que se encuentra atravesando el país.



"Con la gravedad que está viviendo el país, el tipo está en una pelea mediática a través de un tuit. Ponete a laburar, hermano", sostuvo Moyano en declaraciones radiales, al hacer referencia a la disputa que tuvo el jefe de Estado con la cantante Lali Espósito.



En esa línea, el líder camionero, manifestó: "Nos quejamos de que (Mauricio) Macri a las 7 decía que llegaba a Olivos y se ponía a ver Netflix y este tipo se pasa todo el día en Twitter y encima para atacar a una laburante".



A su vez, Moyano dijo que, aunque al Presidente le "guste más o menos", Lali es una cantante que forma parte de la "cultura nacional" y se gana la vida de esa manera.



"Bancamos a tanto mamarracho hoy en el gobierno. Funcionarios que no hacen nada que fueron responsables de la deuda astronómica que hoy estamos pagando, como (Federico) Sturzenegger y (Luis) Caputo", ironizó.



En tanto, el dirigente sindical afirmó que Milei lleva dos meses y "parece que hubiera estado 10 años" al frente de la Casa Rosada. "Él mismo dijo que marzo y abril van a ser los peores meses. Bueno, que se prepare porque no vamos a ser meros espectadores de cómo va destruyendo el país", advirtió.



En otro tramo de la entrevista, Moyano reiteró sus críticas hacia el mandatario nacional. "Si vos llegaras de otro país y ves lo que está pasando... Creo que hoy el Presidente se ha convertido en el hazmerreír del mundo", apuntó.



El dirigente camionero se negó a establecer una fecha para un nuevo paro general de la CGT, pero manifestó que "hay mucha bronca" en los barrios populares. "Es una política económica de ajuste total que lo pagan la gente de trabajo”, apuntó.



"Si este que se hace tan guapo, el Presidente, tan el soberbio, por qué no ajusta a sus amigos", cargó Moyano.



En tanto, el referente gremial acusó al Ejecutivo de haber hecho fracasar la reunión por el salario mínimo. "En ningún momento hubo posibilidad de discutir con el sector empresario. Fue una jugada del Gobierno para tratar de romper lo que históricamente fue el Consejo", reprochó. (NA)