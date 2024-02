Ritondo: “Juntos por el Cambio como se conoció no existe más”

El diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, afirmó este sábado que la alianza Juntos por el Cambio “no existe más", aunque señaló que su partido puede tener “estrategias en común” con el radicalismo, la Coalición Cívica y el resto de los bloques dialoguistas.



“Juntos por el Cambio como se conoció no existe más. Podemos tener una buena relación en el Congreso. De hecho, no somos un interbloque con el radicalismo y la Coalición Cívica. Podemos tener estrategias en común y compartirlas, pero hoy nos identificamos de distinta forma”, afirmó Ritondo en diálogo con Radio Rivadavia AM630.



A su vez, el presidente del bloque PRO en Diputados habló acerca de la posible fusión entre el partido amarillo y La Libertad Avanza, y consideró que esa situación ya existe en la práctica.



“Hoy eso está saliendo de hecho. Después uno lo puede instrumentar de una u otra forma. En el debate de la Ley Ómnibus contaron con los 37 votos del PRO, después en la forma que se aplique en el resultado es lo mismo”, señaló.



En esa línea, Ritondo afirmó que lo importante es que esa “voluntad política” que conforman con el oficialismo pueda ampliarse. “Hay que trabajar para incorporar más voces y volumen político que haga que las leyes que necesita el gobierno salgan”, dijo el diputado.



Además, el legislador ratificó la cercanía ideológica del bloque PRO con LLA: “Si hubiéramos sido gobierno propondríamos el 90% de las cosas que están en el DNU y la Ley Ómnibus”.



“Estuvieron en nuestras propuestas de campaña cuando Patricia (Bullrich) era candidata a presidenta. Votar lo que nosotros mismos propusimos, no era algo difícil”, expresó.



Por último, el diputado se refirió a las elecciones internas que se aproximan en el partido amarillo y afirmó que el ex presidente Mauricio Macri debe retomar el liderazgo formal del espacio.



“Soy de los que creen que (Mauricio) Macri tiene que retomar el liderazgo formal del PRO. Es el mejor que puede interpretar la relación del partido con el presidente”, subrayó Ritondo. (NA)