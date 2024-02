Hein: Frigerio "puso en escena y desnudó la realidad de un estado entrerriano"

Gustavo Hein, presidente de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, dialogó cony se refirió al discurso que brindó el gobernador Rogelio Frigerio ante la Legislatura.Remarcó que “el gobernador dio un estado del estado entrerriano, pero también marcó un mojón, es empezar a medir las cuestiones para que se puedan corregir. Lo que no se mide no se corrige. El gobernador nos dio un baño de realidad a todos los entrerrianos, siempre ha sido una persona con mucha valentía y ha encarado las cosas de frente. Puso en escena y desnudó la realidad de un estado entrerriano que está ausente en muchas cuestiones”.“Hoy nos toca gobernar, nos eligieron para gobernar, no para cargar culpas. Pero ayer era necesario marcar un antes y un después. Esto quiere decir que vamos a hacer las cosas que tengamos que hacer, vamos a transparentar los actos de gobierno, no vamos a normalizar esos usos, costumbres y beneficios que tienen los políticos, como los gastos reservados. Hay que empezar a hablar de frente con las empresas constructoras donde hay 9 mil millones judicializados porque desde agosto las cosas no se pagan, hay empresas que están paradas y están vendiendo sus maquinarias para pagar los sueldos. Eso quiere decir la ausencia del estado”, manifestó.Dijo que “el contexto macro condiciona a la provincia, a tal punto que una medida apresurada como la quita de subsidios al transporte le impacta directamente al usuario, no a la clase política. Todavía no hemos terminado de caer, nos podemos sorprender para mal y quizás no hemos terminado de toparnos con la realidad que puede ser más dura aún”.“Venimos trabajando en algunas medidas que se van a enviar próximamente, como es emergencia alimentaria, economía del conocimiento, promoción industrial, ética pública, boleta única, emergencia educativa terminó de sancionarse días pasados. Cada 10 pesos que necesita la provincia siete vienen de nación. Tenemos que aprender a vivir de lo nuestro. El expertiz del gobernador nos da esperanza como entrerrianos para saber que tenemos una persona que va a defender los recursos de la provincia frente al estado nacional. La Cámara viene ajustando sus gastos. Son señales fuertes a lo que queremos llamarle un nivel de austeridad en esta frazada corta donde algunos han sido beneficiados y otros han quedado al costado del camino”, agregó.Dijo que "en la Cámara hay voluntad de trabajo entre los distintos bloques".