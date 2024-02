Frigerio "cumplió con las obligaciones porque encontró una provincia ordenada"

Política Repercusiones tras mensaje de Frigerio a la Asamblea Legislativa

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el 145° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana yrescató las repercusiones tras el pronunciamiento del mandatario.que “fuimos a la Asamblea Legislativa para escuchar el mensaje del gobernador Frigerio en torno a cuáles iban a ser las directrices, el plan de gobierno, las políticas públicas que iba a impulsar para el próximo año. Fuimos a escuchar de qué manera se va a parar la provincia en cuanto a los reclamos por el recorte que viene haciendo el gobierno nacional en torno a áreas que son muy sensibles como educación, políticas alimentarias, transporte, subsidios a la energía y paralización de obra pública. No escuchamos nada de esto”.“Nos encontramos con un gobernador que responsabiliza a un gobierno anterior. Como entrerrianos vivimos, trabajamos y nos educamos acá. Hace dos meses los salarios se pagaban a término, los salarios le ganaban a la inflación, el ritmo de la obra pública era el correcto, se sostenían las obligaciones que tiene el estado en educación, salud, materia de economía social. Lo que necesitamos ver en Entre Ríos es de qué manera se amortiguan los efectos negativos que tienen los recortes que está haciendo el gobierno nacional y ver cómo se compensan para que el estado pueda cumplir con las obligaciones”, dijo.Indicó que “el salario docente, sin el incentivo docente, queda realmente desfasado de las necesidades que puede tener un docente. Esperábamos que hubiera un rumbo en este sentido y no encontramos nada de esto. Hay una invitación al diálogo que a veces parece bastante contradictoria porque se ha dedicado a denostar a quienes hemos formado parte del gobierno anterior, que lo hemos hecho con aciertos y errores. Nos hubiera gustado que algunas cuestiones que han salido bien y han sido buenas se hubieran resaltado para ver de qué manera las mejorábamos”.Dijo que “el gobernador ha podido cumplir con las obligaciones que tenía como estado en función de que encontró una provincia ordenada. Dice que hace 20 años no hay una política turística en Entre Ríos y Entre Ríos se había consolidado como tercer destino en el país. Hay cuestiones que se presentan como contradictorias. Uno no puede llamar a licitación si no tiene presupuesto. Como sociedad necesitamos un llamado al diálogo, pero más genuino”.“La semana pasada votamos la emergencia educativa. Lo hicimos en el marco de un tratamiento exprés, no pudimos debatir en comisión, fuimos entendiendo que el gobernador necesita herramientas para dejar las escuelas en condiciones. Pero también tenemos que decir que había un plan llamado Plan Verano que arreglaba las escuelas, cerca de 250 se arreglaban por año, se hacían en épocas de vacaciones cuando los gurises no estaban en clases. Fuimos igual a dar el debate, acompañamos aunque no estábamos de acuerdo con la metodología, entonces la convocatoria que nosotros hacemos también es al respeto por lo hecho. La mayoría de los presupuestos en ocho años se votaron por mayoría”, agregó.Indicó que “hay que contextualizar, esto no solo le pasa a Entre Ríos. Y no tiene que ver con que si la provincia hace dos meses escondió o no los datos, sino que hay un contexto económico, político y social muy complejo que quita recursos que genuinamente venían a las provincias. Es una situación muy compleja que hay que abordarla”.Ratificó que “nosotros queremos construir una oposición constructiva, que sea empática con la realidad de los ciudadanos, que haga valer su voz y aporte en ideas. La democracia nos pone en lugares distintos, si somos oposición hay que hacerlo responsablemente porque del otro lado están los vecinos y vecinas que esperan resultados”.“El gobernador tiene todo su derecho a revisar, rehacer y decir. Nosotros estamos para apalancar, mirar hacia adelante y dar cuentas de lo que hicimos para atrás”, finalizó.