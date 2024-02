Milei remarcó que "no fijará por decreto el salario mínimo"

El presidente Javier Milei reiteró que la paritaria docente, así como las atribuciones en seguridad y en salud, "dependen de cada provincia", con lo cual desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional y dijo que tampoco fijará por decreto el monto del salario mínimo vital y móvil, tras la frustrada reunión de ayer con sindicalistas y empresarios.



En una entrevista brindada a radio Rivadavia, el mandatario analizó la evolución de la economía, destacó los resultados positivos en materia fiscal y en lo correspondiente a los precios, y pronosticó que, de seguir así, el oficialismo podría "arrasar" en las elecciones de medio término en 2025.



Consultado sobre la convocatoria a la paritaria nacional docente que vienen reclamando los gremios, ante el próximo inicio del ciclo lectivo, Milei dijo que esos salarios son "un problema de los gobernadores de cada provincia".



En esa materia destacó que, en cambio, se entregarán "vouchers para útiles escolares" y una "contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo" por el aumento de cuotas.



Simultáneamente se conoció que el Gobierno nacional incrementara en un 311% la Asignación de Ayuda Escolar para la educación desde el nivel inicial hasta el secundario, llevándola así a 70 mil pesos.



Por otra parte, y después de la frustrada reunión en el Consejo del Salario, Milei dijo que no fijará ese monto por decreto.



“¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, se preguntó.



En materia económica, el mandatario señaló que "se está logrando bajar la inflación", precisó que, en las dos primeras semanas de febrero, los índices "vienen al 10 por ciento" y reconoció que los momentos más duros de la gestión podrían ser en marzo y abril.



"A partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante", añadió.



En relación al rechazo parlamentario de la "ley Bases", el Presidente reiteró que desde su visión fue un "éxito político enorme y rotundo" ya que "ordena el plano electoral de acá al 2025" y vaticinó que en esos comicios el oficialismo podría conseguir un éxito rotundo que brinde nuevas mayorías parlamentarias para impulsar nuevas iniciativas.



Luego de calificar como "maravillosa" y de "diálogo profundo" su relación con el expresidente Mauricio Macri, Milei dijo que la unión con el PRO ya "se dio sola" durante el tratamiento del proyecto de ley Bases, y ponderó especialmente el trabajo realizado por el diputado Cristian Ritondo para mantener al bloque cohesionado.



En otro orden, estimó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner busca dinamitar la relación que hay entre él y Macri dado que sería "la principal perjudicada" de un posible acuerdo político entre La Libertad Avanza y el PRO.



En ese sentido, dijo que la ley sirvió para un reordenamiento ideológico y que si la inflación es derrotada y la economía crece, en 2025 el oficialismo puede sacar el 60 por ciento de los votos: "No vuelven más", concluyó.