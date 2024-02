SADOP: paritarias y la encrucijada que atraviesan docentes de escuelas privadas

La secretaria general de Sadop Entre Ríos, Alejandra Frank, se mostró a la espera de la confirmación del anuncio del gobierno de Javier Milei respecto a la convocatoria a la paritaria nacional docente . “Es una instancia muy importante porque establece el piso del salario minino de un docente en cualquier punto del país y se trabaja el FONID, la conectividad, el material didáctico y condiciones laborales; es un piso para después llevar a las provincias en las paritarias provinciales”, fundamentó aConsultada a Frank por la actualización del valor de las cuotas en las escuelas privadas, ésta explicó que “en Entre Ríos, según la normativa vigente, de acuerdo a la cantidad de cargos subsidiados que tenga la institución, hay un tope de cuotas para cobrar a los padres”. “Pero la inflación nos superó a todos y la infraestructura de cada escuela privada es sostenida por los propios empleadores, además de lo vinculado a mantenimiento, higiene y limpieza, porque el Estado no se hace cargo de esos costos y es gracias al aporte de los padres que se pueden solventar esos gastos”, argumentó la representante sindical.De hecho, dio cuenta de “una situación particular por la que a los docentes de una escuela se les solicita que renuncien a su empleo, se hagan monotributistas y brinden servicio a la institución educativa porque si no tendrá que cerrar”. “Es una situación que nos preocupa y ocupa mucho; les pedimos a los docentes que atraviesan esa situación que se acerquen para asesorarlos porque sería inadmisible dado que perderían su relación de trabajo”, recomendó la representante de los trabajadores de escuelas próvidas.“Hay otras situaciones de empleadores que manifiestan a los docentes que no pueden absorber estos aumentos que se otorgaron por paritarias, que no pudieron absorber el bono que otorgó desde el gobierno provincial a los empleados estatales y que no podrían absorber el pago del FONID, material y conectividad debido a que no hay subsidios del Estado”, evidenció Frank al remarcar: “Los empleadores aducen que no están pudiendo soportar todos los aumentos y sostener los edificios, porque eso les dicen a los docentes que, o los despiden o cierran las escuelas”.La paritaria provincial docente se encuentra en cuarto intermedio y a la espera de la convocatoria de parte del Ejecutivo entrerriano, con la expectativa de que se concrete la semana próxima “porque necesitamos llevarle una respuesta y alguna certeza a todos los docentes o alguna propuesta para debatir en las aulas”, comunicó la secretaria general de SADOP Entre Ríos.En Entre Ríos, son aproximadamente 490 escuelas privadas -de gestión social y privadas- y en las que se emplean más de 10.000 docentes.