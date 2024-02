Adorni adelantó que habrá una reunión para "destrabar conflicto" docente

El vocero presidencial, Manuel Adorni, reafirmó que para el Gobierno nacional la "paritaria docente nacional como tal no existe", pero adelantó que la semana próxima habrá una reunión con los sindicatos del sector para "destrabar el conflicto", ante los reclamos gremiales de "fijar un piso salarial".



"La paritaria docente nacional como tal no existe. Sí lo que va a existir la semana que viene es que se junten las partes para intentar destrabar el conflicto", afirmó Adorni, en su habitual conferencia de prensa diaria en la Casa Rosada.



Al respecto, el vocero indicó que "ya se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes" para que "se junten las partes para intentar destrabar el conflicto".



No obstante, aclaró que aún "no están los detalles".



"Va ocurrir una reunión entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo", insistió el vocero presidencial.



Ante la consulta de si continúa la negativa para transferir el Fondo de Incentivo Docente a las provincias, Adorni respondió: "Lo que está dentro de la ley se transfiere y lo que el Gobierno nacional no está obligado por ley a transferir, no se transfiere”.



La convocatoria de la semana próxima estará a cargo del secretario de Educación, Carlos Torrendell, dependiente del Ministerio de Capital Humano, que encabeza Sandra Pettovello.