Milei, sobre la inflación: "el momento más duro será entre marzo y abril"

El presidente Javier Milei afirmó este viernes que "se está logrando bajar la inflación" y precisó que en las dos primeras semanas de febrero el índice "viene al 10 por ciento".



Milei sostuvo que "el momento más duro será entre marzo y abril" y luego "como se toca fondo, empezás a rebotar".



"Siguiendo las estimaciones del FMI, el momento más duro será entre marzo y abril y, a partir de ahí, tocaste fondo y empezás a rebotar. Si todo siguiera como viene ahora, las estimaciones del FMI dicen que podemos abrir el cepo a mitad de año y, cuando abrís el cepo, la economía se dispara para delante", dijo el Presidente.



En una entrevista con radio Rivadavia, Milei reiteró además que fue un "éxito político enorme y rotundo" el frustrado tratamiento de la ley Bases en el Congreso ya que "ordena el plano electoral de acá al 2025".



También ratificó que se va a "avanzar" en la eliminación de los fondos fiduciarios y se va "a ir contra todas las cajas de la política".



"Vamos a avanzar en eso y vamos a ir contra todas las cajas de la política. Vamos a ir a fondo y no vamos a bajar los brazos porque gobernamos de cara a la gente y eso la política no la ve", dijo Milei. Salario mínimo: "No creo que un político pueda determinar un precio a mano" Milei dijo que no fijará por decreto el salario mínimo, tras la frustrada sesión del jueves del Consejo del Salario Mínimo Vital y Movil que debía establecer un nuevo monto.



“¿No es una cuestión que tiene que ser abordada por los trabajadores con sus empleadores? No creo que un político pueda determinar un precio a mano. Ni se me ocurre. ¿Yo voy a emitir un decreto fijando un precio?”, se preguntó Milei esta mañana en declaraciones a radio Rivadavia. Sobre la paritaria docente y las provincias El presidente insistió además con que la paritaria docente es un tema que "depende de cada provincia" que paga esos salarios y desestimó la posibilidad de convocar a una negociación nacional.



"Es un problema de los gobernadores de cada provincia", dijo Milei y reiteró además que se entregarán "vouchers para útiles escolares y una ayuda de contención financiera para que los chicos no pierdan el colegio al que están yendo" por el aumento de cuotas.