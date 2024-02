Frigerio: "Debemos reordenar cómo se distribuyen los recursos en nuestro país"

El gobernador Rogelio Frigerio brinda su discurso ante la Asamblea Legislativa que componen diputados y senadores de la provincia, según así lo establece la Constitución Provincial.Al inicio de su discurso, el mandatario provincial agradeció "a todos los entrerrianos por confirmarme el honor de ser el gobernador de nuestra provincia: el honor más grande que pudieran haberme dado". "Lo más importante es volver a poner a nuestra provincia en el lugar que se merece y que todos podamos vivir mejor", sentenció."Después de tantas décadas en las que sentimos que el esfuerzo no sirvió para tener la vida que queremos, este objetivo puede sonar lejano porque vivimos momentos críticos en un escenario nacional devastador producto de políticas populistas, se suma un contexto provincial muy delicado", evidenció y pronunció: "Salir adelante no será fácil pero ya dimos el primer paso: cientos de miles de entrerrianos pudimos dejar atrás años de decadencia convencidos de que podemos volver a ser esa provincia pujante que alguna vez fuimos".Ante los presentes, Frigerio aseguró: "Ya transitamos ese camino, no sin dificultades, pero ya empezamos a ordenar las cuentas de Estado, la administración publica, las prioridades de la gestión, la falta de visión con respecto al sector privado y la importancia de traer inversiones, además de lo básico, la concepción de la política, de cuál debe ser el rol de los funcionario públicos y de lo esencial que es tener un Estado moderno, facilitador y transparente ya que la oscuridad favorece a la viveza de unos pocos".En ampliación.-