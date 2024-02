Expectativas y repercusiones tras mensaje de Frigerio a la Asamblea Legislativa

El gobernador Rogelio Frigerio inauguró el 145° período de sesiones ordinarias de la Legislatura entrerriana desde el Centro Provincial de Convenciones en Paraná yrescató en el testimonios de varios de los presentes las expectativas y repercusiones tras el pronunciamiento del mandatario entrerriano.Durante su mensaje a la Legislatura entrerriana, Frigerio se refirió a la herencia recibida de parte del gobierno anterior y anticipó cuáles serán los ejes de su gestión. “Iniciamos una etapa distinta que viene a posicionarnos como la Entre Ríos protagonista y líder que supo ser en algún momento de la historia. Hoy Entre Ríos ya está en marcha”, sentenció el gobernador.Al respecto, el ex gobernador y actual diputado nacional por Unión por la Patria,, manifestó: “Si hay algo que he hecho como gobernador durante ocho años es cultivar una buena relación con todos los sectores de la vida política de quienes fueron oposición en mi gobierno. Cuando termine la gestión, me quedó un muy buen vínculo. Creo que es lo que debe prevalecer en la política más allá de las pasiones que cada uno le ponemos”.La diputada nacional de Unión por la Patria,, indicó cuál será la propuesta de su espacio político: “Vamos a acompañar institucionalmente. Este es un acto que se celebra todos los años en esta apertura de sesiones y estamos como corresponde para acompañar este acto”.“Me parece que nuestra provincia está siendo afectada hoy por las medidas que tomado el actual presidente de la Nación, Javier Milei. Va a estar afectado el comienzo de clases con la interrupción o no continuidad del Fondo de Incentivo Docente. También vamos a tener muchos problemas con el tema del transporte por la falta de transferencia de fondos que tiene que ver con el subsidio del Fondo Compensador. Hay muchísimas medidas que está tomando el gobierno nacional que van a afectar directamente la vida de los entrerrianos, ya sea a los docentes en su salario y ya sea quienes viajan en transporte público, que van a pagar un boleto con una tarifa cuatro o cinco veces más cara. Por eso, me gustaría escuchar hoy de parte de nuestro actual gobernador, Rogelio Frigerio, críticas a este gobierno que está ahorcando a nuestra provincia y al resto. Me hace un poco de ruido que nuestro gobernador apoye la ley ómnibus, las políticas del gobierno nacional que van a hacer mucho daño a Entre Ríos y a todas las provincias del país.El senador nacional de Juntos por el Cambio,, también se mostró expectante a la espera de la presentación que hará Rogelio Frigerio: “Es un mensaje que seguramente va a marcar línea, va a marcar andaniveles por donde transitar los próximos cuatro años. Fundamentalmente en este año tan difícil”.“Creo que es la oportunidad de hablar claro a los entrerrianos qué provincia recibió. Estaba mirando antes de venir la ejecución presupuestaria. Es una ejecución que cerró con déficit, con deuda flotante. Espero que el gobernador hable claro a los entrerrianos y también que amrque líneas de dónde va a transitar su gestión y obviamente todos tenemos la expectativa que haya una relación razonable con el gobierno nacional. Por lo menos con legisladores nacionales, más allá de cómo nos tilden, estamos decididos y con la voluntad de poder cooperar con un gobierno que ha prometido muchos cambios como el de Milei, que ojalá que le vaya bien. Espero que salga del terreno de la confrontación porque eso no ayuda. Tenemos la voluntad de cooperar”, concluyó., quien posee el cargo de senador nacional por Juntos por el Cambio, coincidió con el intendente Lauritto que “es un día especial para los entrerrianos. Hoy se abre la apertura de la sesión, donde empieza a reinar la democracia y se empiezan a escuchar la pluralidad de las voces. En eso se construye la democracia. Sin duda, el mensaje del gobernador es lo que todos estamos esperando. Sin duda, un mensaje esperanzador hablando en términos de progreso de nuestra querida provincia”.“Los entrerrianos, más allá de cualquier partido político, en el Congreso de la Nación o a dónde vayamos siempre un intendente va a tirar para su pueblo y su provincia”, añadió., quien es la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, aseguró que están “todos expectantes” con el discurso del gobernador Rogelio Frigerio. “Es la primera apertura de sesiones y estamos expectantes en este momento tan particular de nuestro país, donde estamos inmersos como provincia de ver qué rumbo vamos a tomar como entrerrianos”.Acerca de la expectativa de lo que se hablará en el CPC, Lena destacó: “Se espera un discurso de cómo se recibió el Estado provincial. Los entrerrianos nos merecemos saber con exactitud de qué manera para después empezar a construir un Estado nuevo o que empiece un gobierno diferente. También va a ser inevitable una mención de la situación nacional y saber cómo estamos parados los entrerrianos en esto”.Cuando fue consultada sobre el Fondo de Incentivo Docente y el Fondo Compensador, Lena sostuvo que “son dos temas que no perjudican a los funcionarios, sino directamente a los entrerrianos. En esto tenemos que ser muy claros y tomar alguna determinación. El tema es que hay alguna delgada línea. Tampoco podemos ser tan duros porque no nos podemos pelear en una situación en la que está la provincia en la que depende de los fondos que vengan desde Nación”.fue otra de las voces que expuso ante Elonce lo que se espera de la charla y la postura de Unión por la Patria: “Estamos en ese camino para apoyar y dar las herramientas que necesita nuestro gobernador para tomar las medidas urgentes. Así fue la Ley de Ministerios, la de Educación ahora y estaremos acompañando en todos los proyectos que entren”.Asimismo, afirmó que “están un poco preocupados por las medidas nacionales, que es la incertidumbre que tenemos en el cual por ahí se toman día a día más ajustes. Es lo que nos preocupa un montón por la ciudadanía argentina porque tenemos que garantizar la tranquilidad y la paz social”.En tanto,: “Vamos a escuchar el primer mensaje del Gobernador ante la Asamblea Legislativa, donde esperamos que trace los ejes y las acciones para el primer año. Ya ha pasado un tiempo prudencial como para hacer un beneficio de inventario. Más allá de que cuando uno se prepara para esta responsabilidad, sabe medianamente cómo va a recibir la gestión”.“Yo no quiero criticar por adelantado, una opinión de lo que a mí me parece. Por donde debería ir el discurso es plantear los ejes, las acciones, políticas completas, tanto productivas como educativas, de contención social, de reclamos frente al gobierno nacional ante el brutal ajuste que está haciendo y el cual va a perjudicar la economía de las familias y la producción entrerriana. A mí me gustaría ese discurso y no uno que tenga que ver con la herencia recibida”, añadió.Asimismo, el diputado agregó que: “hay dos cosas que a la gente le perturba. Una es la grieta entre los dirigentes, de no poder construir sano consenso y acuerdos para poder dar respuesta a lo que los entrerrianos nos piden. Y la otra es justificar la no acción por un relato de lo que recibió”., quien es el presidente del bloque de diputados de Juntos por Entre Ríos, señaló qué espera del anuncio de Frigerio: “En los 40 años de democracia que estamos celebrando a partir del año pasado, entre nosotros, para ser sincero ocho años gobernó el radicalismo, partido al que pertenezco. A mí me da 32 años que gobernó el Justicialismo. No soy gorila, nunca lo seré. Creo que Frigerio hará un raccondo de la provincia que encontró, sin agravios ni ofensas, describiendo los números porque todos necesitamos que la provincia vuelva a despegar. Somos una gran provincia y tenemos que despertarla. Para eso hemos venido nosotros. Quiero que vuelva a ser Entre Ríos lo que fue”.El diputado provincial de Juntos por Entre Ríos,, fue una de las voces que dialogó tras el discurso de Rogelio Frigerio. En base a lo expuesto, puntualizó: “El balance es muy claro. El gobernador dio el detalle del estado de la administración pública. Fue muy claro e incluso hasta en algún momento muy duro con el contexto en el que encontramos la provincia. Me hizo acordar mucho a mi primer discurso de cuando asumí –fue intendente de La Paz-. Lo primero que teníamos que hacer era darle muestra a todos los ciudadanos, en este caso a los entrerrianos, de lo que realmente nos encontramos, que a veces no es lo que uno había anunciado durante gestiones anteriores. Esto también te permite planificar y empezar a trabajar, que ya lo venimos haciendo, en conjunto con el gobernador de acá en adelante”.Por otro lado, remarcó la idea del gobierno provincial de dar lugar a nuevas propuestas como el Acceso a la Información Pública y la transición ordenada. “Vienen avanzando en el tratamiento, se aprobó la emergencia educativa y anunció que enviará los proyectos a la cámara, que son fundamentales y que hacen a la esencia del gobierno de lo que está implementando”.Por otro lado, trajo a colación las palabras de Frigerio en su discurso: “Estamos retrocediendo siglos en una materia que tendría que estar saldada y que no deberíamos estar discutiendo. Tendríamos que avanzar cada vez más en el federalismo y este gobierno nacional ha retrocedido bastante en esta sintonía. El gobierno provincial tiene que pelear y utilizar todas las herramientas que tiene por delante. Lo último que hay que esperar es una herramienta judicial y, si hay que hacerlo, lo haremos acompañándolo”., recién llegada de Buenos Aires por el reclamo junto a sus pares respecto de la quita de subsidios nacionales al transporte, anunció a: “Haremos un reclamo conjunto entre los intendentes de todos los signos políticos del país ante Presidencia de la Nación pidiendo una audiencia al ministro Franco y veremos los resultados, además de varias acciones conjuntas”.En el mismo sentido, Frigerio mantuvo una reunión con otros intendentes entrerrianos por la misma problemática; en representación de Romero, asistió la secretaria municipal del área en cuestión. “El gobernador está colaborando con las gestiones que hacemos”, pronunció.Por su parte,"la invitación de nuestro líder político", manifestó: "Estos resultan clarificadores para marcar el rumbo respecto de las políticas públicas que vamos a desarrollar en este proyecto provincial del que somos parte, sobre todo, en un año que presenta ciertas dificultades y desafíos políticos porque los gobernantes tendremos que tener mucha creatividad y capacidad".Consultado a Azcué sobre la cuestión del transporte público de pasajeros ante la quita de subsidios de parte del gobierno nacional, explicó: “Trabajamos para establecer tres índices para definir el costo real del trasporte: combustibles, cubiertas y repuestos, y la variable salarial”. De hecho, confirmó que “Provincia se haría cargo de una parte y para la otra, los municipios tendremos que trabajar con las empresas para que los recorridos sean más eficientes”. “La quita de subsidios nos obliga a sincerar los precios”, sentenció al remarcar que el transporte representa un servicio esencial en las ciudades más grandes como Paraná y Concordia., quien es el actual intendente de Concepción del Uruguay, expresó que la Asamblea Legislativa “es un acto trascendente de la democracia y acompañado por Alfredo (de Angeli) que nos vemos bastante seguido”.Asimismo, reveló que ya tuvo dos visitas del gobernador, con propósitos claros: “Tuvimos una con la reunión de gabinete. Concurrió a la Fiesta de la Playa y el 3 de febrero a los actos que homenajearon a la Batalla de Caseros como a la de San Lorenzo. Hoy en la tarde estuvimos en la reunión de transporte con los intendentes de Concordia, Gualeguaychú, Chajarí y La Paz. Hemos tenido la suerte”., director de Dirección de Vialidad Provincial, habló acerca del trabajo de localización de maquinaria fundamental para su área: “Nosotros pasamos cierta información y creo que va a ser una parte importante que creo que va a ser una parte importante porque la trama vial es muy importante para el gobernador. La situación actual en la que se está es muy crítica, pero estamos tratando de ser imaginativos para tratar de ir solucionando los problemas porque en la cuestión financiera está muy difícil como todos”.También habló de la recuperación de consorcios camineros: “Siete hemos firmado. Uno de ellos es el consorcio caminero y otro la balsa de Paranacito, que tiene una utilidad muy importante, donde participa el municipio, el consorcio y vialidad que pone la balsa misma. Ese trabajo colaborativo va sumando, quita kilómetros a la tarea directa de Vialidad. Hay muchísimos porque hay más de 25 mil kilómetros de caminos naturales de brosa o de ripio. Todo está muy roto, ni hablar lo que son las rutas, pero tiene un valor importantísimo reparar esto”., quien es el ministro de Infraestructura de Entre Ríos, comentó cómo viene trabajando en su área: “Estamos desandando el camino de las neutralizaciones que tuvimos durante el mes de enero. Se ha empezado a resolver la situación de deuda que tenemos con las empresas y prontamente estaremos reiniciando obras”.Asimismo, garantizó que “es una premisa de todos los gobernadores seguir reclamando lo que corresponde a las provincias y sobre todo defender los intereses de la provincia de Entre Ríos, que en eso está el gobernador Rogelio Frigerio”.El Ministro de Gobierno de Entre Ríos,, fue otra de las voces que charló con Elonce tras la conclusión de la Asamblea Legislativa. “Estoy muy conforme con el mensaje, creo que es muy importante mostrarle a la gente la verdad, desnudar la mentira y mostrar la verdad y ponerla en la mesa”, reflexionó en primera instancia.De ese modo, sostuvo que se tomaron 60 días de gobierno “analizando el estado de situación en el que tomamos el gobierno. El diagnóstico es angustiante. Entendemos la fragilidad del momento y es importante mostrar la verdad y tener un diagnóstico para trazar los objetivos. También es claro y contundente que hay alguien que conduce, hay un gobernador que tiene lo que hay que tener, tiene la vocación de transformar la provincia y un equipo que lo va acompañar hasta las últimas”.Sobre los pasos a seguir, sostuvo que la quita de fondos a la educación “es un golpe que nos excede, que nos resulta exorbitante, inesperado e imprevisible. Pero tenemos un diálogo fluido con el sector sindical. Hemos mostrado la voluntad permanente del gobierno con la recomposición salarial. Generamos una paritaria y una recomposición en el mes de enero, que hace años que no se veían en la provincia y el lunes tenemos otra por delante. Estamos enfocados en que salgan bien”.De ese modo, confirmó que “el lunes no solo va a haber un ofrecimiento a los gremios, sino que dos paritarias en simultáneo. La Administración Pública centralizada va a tener una paritaria en el ámbito de la Secretaría de Trabajo y la paritaria de educación en el Consejo General de Educación (CGE). Tenemos muy buena expectativa de que va a salir todo bien”.También dio su punto de vista sobre la reunión de Transporte de este jueves, donde resaltó que hubo presencia de seis municipios involucrados (Concordia, Paraná, Concepción, Gualeguaychú, La Paz y Chajarí. Seguimos teniendo desde hace más de mes y medio o dos meses habíamos consensuado una suba del boleto mínimo en La Paz y Chajarí por un lado y las otras cuatro ciudades por otro. Ahora nos encontramos con el recorte del subsidio de transporte, que corresponde y es responsabilidad de Nación, que tampoco lo esperábamos. Tomamos como compromiso de que nosotros vamos a seguir subsidiando la parte que nos tocaba. Vamos a buscar cómo recomponemos, de manera inteligente, el sistema para que la gente no se quede sin transporte público”."Primero quiero felicitar a nuestro gobernador Rogelio Frigerio por todo el anuncio que hizo resumiendo la situación de la provincia y la perspectiva. Sincero, transparente, valiente, me pareció extraordinario y además plasmó todo lo que cada uno de los ministros le habíamos transmitido", afirmó Grieve.En cuanto a la situación en el sector de la salud, Grieve destacó los esfuerzos realizados para abordar las dificultades encontradas, mencionando específicamente el trabajo realizado en cada departamento de la provincia. "Mañana estamos terminando con La Paz, Feliciano y Chajarí; habiendo recorrido toda la provincia para tener una idea de cómo se encuentra y a partir de ahí empezar a trabajar en el programa entrerriano de salud", agregó.Grieve reconoció que hubo problemas en el sistema de salud, en línea con lo experimentado a nivel nacional, pero señaló que se están tomando medidas para solucionarlos. "Hemos subsanado esto duplicando los aportes a los hospitales y mandando aportes extraordinarios exclusivamente para medicamentos. Estamos reordenando la situación", explicó."Las reuniones en los diferentes puntos de la provincia nos permiten estar cerca de cada uno de los secretarios y de los intendentes para poder entender sus problemáticas nosotros y para poder llevar el programa entrerriano de salud y las dificultades que tiene en los hospitales y en los centros de atención primaria", concluyó el ministro.En tanto, elindicó: “Es un día muy importante para el comienzo de la gestión. Creo que el gobernador va a puntualizar sobre la herencia recibida, pero, sobre todo, los objetivos de su primer año. En lo que tiene que ver con modernización, va a ser una referencia a la necesidad de transparencia, de abrir datos, de transparentar la gestión pública y sobre todo en modernizar y digitalizar; que es nuestro gran desafío”.“Hacer que los trámites que hoy tiene el vecino con el Estado provincial sean más fáciles, más rápidos y transparentes, que es en lo que estamos trabajando desde el 10 de diciembre”, agregó.Para finalizar, aseveró: “Vamos por la firma digital y el expediente electrónico. Estamos con esa agenda y creemos que dentro de los primeros 12 meses vamos a tener avances muy importantes dentro de este sentido”.De igual forma,: “Estamos con muchas expectativas para escuchar al gobernador, donde su mensaje va a ser contarle a los entrerrianos lo que se recibió y cuál es el proyecto que tenemos para este año, desde el Ministerio de Desarrollo Humano y la Secretaría de Políticas del Cuidado que es la que hoy tengo a cargo y trabajando con un gran equipo ante esta situación social que es muy compleja, con una herencia con muy pocas posibilidades de asistir en cuanto a material y demás. Por eso se está trabajando en la modificación de algún tipo de leyes, sobre todo porque el gobernador nos ha pedido poder llevarle los alimentos a todos los entrerrianos”., describió al mensaje de Frigerio ante la Asamblea Legislativa como “muy realista y con una clara descripción en la cual la actual gestión recibió esta administración, la situación muy difícil en la cuestión económica y la organización del personal del Estado”.Para Reato, el gobernador “trazó un claro objetivo en cuanto a las metas que pretende alcanzar este gobierno ante la difícil situación en la que se encuentra la provincia”.“En nuestro área, el mayor déficit es el área patrimonial por la situación de los edificios históricos y los muesos que tienen a resguardo patrimonio cultural e histórico de la provincia”, indicó y bregó por “la urgente reparación y puesta en valor”. De hecho, mencionó: “Impulsamos una declaración de emergencia del estado patrimonial e histórico de los edificios de la provincia para que haya una rápida intervención del Estado en estos lugares”.sostuvo: “Estuvimos muy contentos de que el gobernador nos visitara ayer en el acto de ingreso de los estudiantes”.“En relación a los fondos nacionales, UADER al ser provincial va a depender más de los fondos de la provincia que de los nacionales. Yo creo que las universidades nacionales van a tener un problema mucho mayor que el de UADER porque ellos están acostumbrados a otro tipo de ingreso que difiere completamente de la universidad. A nosotros seguramente nos va a afectar en lo que tiene que ver al fondo de incentivo docente y otros ítems que se pagan y no sabemos cómo se van a encarar desde la provincia”, sumó.Para finalizar, comentó: “Nosotros hace bastante que estamos virtualizados y automáticamente cada vez que surgen problemas, como por ejemplo con el transporte, continuamos virtualmente las clases, o sea que en ese sentido somos unos privilegiados porque podemos garantizar totalmente las clases”., quien forma parte de UPCN, brindó precisiones del encuentro que se realizará esta noche: “Por supuesto, que los trabajadores estén en el primer plano de la discusión, que hablemos cómo vamos a seguir la paritaria fundamentalmente, alguna precisión de la caja de jubilaciones y abrir la posibilidad de que los trabajadores estén en mejores condiciones en el transcurso de un año muy difícil, donde el ajuste se ve en todos lados”.“Estamos con mucha expectativa, porque en estas horas debemos tener novedades por la paritaria, no podemos esperar mucho más. La preocupación de los trabajadores hace que debamos plantear el tema con urgencia. Quizás algún aspecto del discurso esté relacionado con el tema salarial”, finalizó.