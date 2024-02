Quita de subsidios al transporte: Romero dijo que evalúan acudir a la justicia

La Red Federal de Municipios se reunió en Buenos Aires para abordar la situación del transporte público de pasajeros.que “me reuní con una red federal que de intendentes de todo el país y de todos los signos políticos. Todos tienen la misma preocupación: qué hacemos con el transporte, cómo no trasladar o trasladar lo menos posible a tarifas lo que significa esta quita de subsidios nacionales. Estamos muy preocupados”.“La quita de subsidios a nosotros nos deja en una situación de no tener otra alternativa que aumentar el boleto de transporte y en ese sentido los distintos municipios del país van a aumentar, algunos a valores que superan los mil pesos y otros se acercarán a valores de entre 700 y 800 pesos”, dijo.Confirmó que “vamos a hacer un reclamo ante Nación muy contundente, muy unificado para que Nación restituya a las provincias lo que no le ha sacado a Buenos Aires. Así como a nosotros nos quitan subsidios, no se los han sacado a la Ciudad Autónoma, que es una de las ciudades más ricas del país, y al AMBA en general. En ese reclamo estamos los intendentes”.Indicó que “además de pedir una audiencia con el ministro del Interior y hacer notas de reclamo, no dejamos de evaluar hacer un reclamo judicial para pelear por lo nuestro. Hay una situación de completa asimetría entre lo que reciben las provincias y lo que reciben otras ciudades del AMBA. Ya era asimétrico el reparto y ahora que no se votó la ley que el presidente pretendía en Nación, vino una suerte de reproche o de represalia, no sé cómo llamarlo, y directamente nos dijeron que no nos iban a mandar los subsidios. Para nosotros fue una sorpresa muy ingrata y pensamos que es una medida que el gobierno nacional tiene que revisar por criterio elemental de justicia hacia las ciudades de las distintas provincias”.“Vamos a esperar la audiencia, pero al pedido judicial lo iremos preparando. Un equipo se dedicará a armar un petitorio en ese sentido”, dijo.Comentó que “hay un subsidio que llegaba a la provincia y a Paraná llegaban unos 150 millones de pesos, que era completado con otro tanto que aportaba la provincia. Eso ayudaba al pago de salarios y al sostenimiento de las empresas, que igualmente nos venían reclamando aumento de la tarifa. Mientras analizábamos esta cuestión nos encontramos con esta sorpresa de que directamente no van a mandar el subsidio”.“El gobierno de la provincia nos va a seguir asistiendo unos meses más, en una actitud solidaria de ayuda a los municipios, pero la tarifa la vamos a tener que adecuar y vamos a hacer los reclamos que corresponde”, agregó.Dijo que “sobre la base de recomponer las tarifas les vamos a pedir a las empresas que empiecen a cumplir con los horarios y normalicen por completo el servicio hacia el mes de marzo por las clases. Sabemos de la necesidad de los paranaenses de contar con el servicio así que vamos a insistir en eso”.“Igualmente hacia fines de este año tenemos que hacer un proceso de nueva licitación, para llegar al año que viene con nueva licitación. Estamos trabajando para licitar, hacer los reclamos pertinentes en Nación. El subsidio no es un regalo, las ciudades más avanzadas del mundo subsidian sus transportes, hasta trenes y otros modos de transporte. Tenemos la convicción de que es justo nuestro reclamo”, remarcó.Sobre el aumento del boleto dijo que “no está definido el monto, el proyecto se enviará la semana que viene”.