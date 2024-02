Concejales entrerrianos de LLA expresaron su “claro apoyo institucional” a Milei

A través de un comunicado, el Foro de Concejales de La Libertad Avanza Entre Ríos, expresó su “apoyo institucional al Gobierno Nacional del Presidente Javier Milei”, tras lo ocurrido en la sesión de la semana pasada en Diputados, cuando se debatía en particular la Ley Ómnibus.

“Desde este espacio queremos apelar a la mesura y reflexión de los diferentes actores políticos que son los encargados de darle institucionalidad a esta realidad, inmersa en una profunda crisis económica, social y moral en la que se encuentra nuestro país, producto de décadas de prácticas políticas que sólo han servido para conservar privilegios de algunos pocos”, señalaron en el escrito enviado a este medio.



“Hacemos un llamado a la responsabilidad, sobre todo a aquellos legisladores nacionales de nuestra provincia que decidieron NO acompañar con su voto el proyecto de Ley Ómnibus que necesita nuestro país para recuperar el sendero del crecimiento y desarrollo sustentable”, remarcaron los concejales libertarios entrerrianos.

“Entre Ríos es una provincia que no escapa a esta realidad de estancamiento, atraso y endeudamiento económico social y por ello, requiere que sus representantes estén a la altura de los acontecimientos”, finaliza el comunicado.



El texto lleva las firmas de:



Sara Bentancourt, Pueblo Belgrano

Claudio Gatti, Pueblo Belgrano

Guillermo Alejandro Dus, Concepción del Uruguay

Gabriela Rodríguez, Concepción del Uruguay

Osvaldo Marclay, Concepción del Uruguay

Dina Abigaíl Díaz, Villaguay

Hugo Rossetti, Rosario del Tala

Javier Giménez, Santa Elena

Pedro Flores, Chajarí

Muller Nelson Gustavo, Colonia Merou

Claudia Kinderknegt, Puerto Yeruá

Sergio Álvarez, Puerto Yeruá

Ignacio Javier Sobrero, Victoria

María Antonella Ertel, Ejido Seguí