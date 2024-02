Milei: "El ajuste recae mayoritariamente sobre la política"

El presidente Javier Milei, afirmó que hay “un claro descenso” de la inflación tras publicarse el dato de enero de 20,6%, y subrayó que es “la primera vez que el ajuste recae mayoritariamente sobre la política”.En este sentido, afirmó que, posteriormente, en enero, hubo un “arrastre estadístico de 6 puntos porcentuales”, además de factores estacionales.“El 25% iba a ser un buen número y terminó 5 puntos abajo. Si se quita el arrastre, la inflación estuvo a menos del 15%. Así que hubo un claro descenso de la tasa de inflación”, destacó Milei.Del mismo modo, señaló que hay una baja en la inflación mayorista, la cual se conocerá el próximo lunes.“Del 54% que tuvimos (en diciembre) si se pasa a un 20% (en enero) significa que se recorta en dos tercios, con lo cual el laburo que se está haciendo es furioso”, remarcó el mandatario, y responsabilizó al anterior gobierno de la suba de precios pues –indicó- “el efecto entre que se emite dinero y lo que se ve en precios tarda 18 meses”.“Toda esta pérdida del poder adquisitivo del dinero no es culpa mía; es fruto del descalabro monetario que causó el gobierno anterior. Yo vengo a corregirlo. Podría haber agarrado y seguir con las mismas políticas del gobierno anterior y, en este momento, estaríamos en una hiperinflación con 95% de pobres y una caída del PBI de 20%”, remarcó.El mandatario adjudicó la baja a la aplicación de un “programa ortodoxo muy duro”.“Básicamente había que frenar la emisión monetaria. Los dos canales que estaban disparando la emisión eran el déficit fiscal que estaba en torno a 5 puntos del PBI y el déficit cuasifiscal de Banco Central que eran 10 puntos adicionales. Empezamos a hacer recortes de gasto público, permitimos la licuación de partidas y eso hizo que lográramos el déficit cero en enero cuando se esperaba el equilibrio primario en enero y el financiero en marzo”, remarcó.Del mismo modo, enfatizó el proceso de recomposición de reservas del Banco Central.“Compramos US$ 7.000 millones desde que estamos en función cuando nos dejaron US$ 11.000 millones en negativo. También teníamos un problema de los pasivos renumerados que generaban una emisión endógena. A pesar de estos dos factores de expansión del dinero, hemos contraído por el fisco y por el Bopreal”, explicó el jefe de Estado.De esta forma, indicó que la base monetaria “está clavada en US$ 8.000 millones”.La acumulación de reservas y la estabilización de la base monetaria permiten –indicó- que el país “esté en un 87,5% de poder dolarizar”.“Si terminamos de limpiar los pasivos financieros del Banco Central y luego la reforma del sistema financiero, ya se podría dolarizar”, indicó, aunque afirmó que esta ultima instancia “va a demandar más tiempo”.Milei señaló que, según el FMI, dicho saneamiento de pasivos se daría “a mitad de año” y que, una vez concluido, se va a “liberar el mercado de cambios”, lo cual dará el valor al cual se va a dolarizar pues está se hará “al precio de mercado”.Finalmente, reiteró que la suba de precios de los últimos meses es consecuencia de que “no se puede vivir eternamente por encima de las necesidades”.“Lo que estamos haciendo es sincerar la situación. Es la primera vez que el ajuste recae mayoritariamente sobre la política y la primera vez en los últimos 100 años que Argentina está haciendo lo que verdaderamente fue exitoso en el mundo. Por lo tanto, esta vez el esfuerzo tiene sentido porque hay luz en el final del camino. Estamos haciendo lo que el manual marca así que tarde o temprano no solo vamos a derrotar la inflación, sino que vamos a volver a ser un país próspero”, concluyó Milei.