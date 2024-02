Inflación, cepo y conflicto docente: las principales frases de Milei

Déficit cero

Ley "Bases"

La discusión con los gobernadores

"Nos dejaron plantado ese escenario", sostuvo Milei en declaraciones a La Nación+, en referencia a la administración del Frente de Todos.El mandatario reconoció queluego de conocerse este miércoles que el Índice de Precios al Consumidor subió 20,6% durante enero, 5 puntos porcentuales menos que el mes pasado.o", dijo al señalar que "a los pocos días de asumir lanzamos un programa de estabilización hiperortodoxo" que incluyó "recortes del gastó público", la eliminación de "200 mil programas sociales" y la eliminación de "la obra pública, que es una fuente de corrupción gigante"."Para Cristina lo que genera la inflación es la falta de dólares y eso es de precariedad conceptual", subrayó Milei y señaló que "el kirchnerismo dilapidó las reservas y le entregaron a Mauricio Macri una situación paupérrima" en 2015.El Presidente aseguró que el retroceso del proyecto de ley "Bases" en el Congreso "fue fabuloso" porque logró "el objetivo" de desenmascarar a la política y cuestionó a algunos legisladores "delincuentes que se disfrazan de ovejas" y "no quieren ceder sus privilegios"."La ley Bases no paso porque no les interesa, no quieren ceder sus privilegios", afirmó Milei y aseguró que "quería ordenar el espectro político para que la gente entienda qué vota" y así desenmascarar "que hay delincuentes que se disfrazan de ovejas y eran lobos”., se preguntó Milei, y le propuso a los mandatarios provinciales que "bajen los recitales", en referencia a la reciente realización del Cosquín Rock en Córdoba, entre otros gastos entre los que también incluyó la "pauta" oficial de esos distritos.