El Gobierno descartó un encuentro entre Milei y Macri

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró que "no hay una (reunión) cumbre prevista" entre el presidente Javier Milei y el exmandatario Mauricio Macri como parte de una posible conformación de una coalición política entre La Libertad Avanza (LLA) y el PRO.



"No hay una cumbre prevista", respondió Adorni en su habitual conferencia de prensa matutina en Casa Rosada, y afirmó que "siempre está abierta la posibilidad de sumar a todo aquel (dirigente político) que coincida en sus pensamientos con el cambio" que propone el Gobierno nacional en el país.



El tema había sido planteado la semana pasada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, expresidenta del PRO, quien había adelantado: "Se viene un nuevo rediseño político, lo que se viene es una coalición entre el PRO y La Libertad Avanza", sin dar mayores precisiones, a partir de lo cual se hicieron especulaciones acerca de una cumbre Milei-Macri.



Consultado al respecto en la conferencia de prensa, Adorni respondió: "Hoy también leí en algún medio alguna posible cumbre entre La Libertad Avanza y el PRO y es es incorrecto".



"No hay ninguna cumbre prevista. De todas maneras siempre está la posibilidad de sumar a todo aquel, de hecho lo hemos demostrado, que quiera el cambio que coincida en sus pensamientos con el cambio que nosotros queremos para la Argentina. Por supuesto que va a estar contemplado y se va a poder sumar", explicó.



Y concluyó: "Después si hay algo más global se los contaré. Hoy eso no está ocurriendo".