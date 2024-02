AGMER sobre inicio de clases: "Estamos en un escenario de conflicto nacional"

El secretario gremial de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), Guillermo Zampedri, manifestó este miércoles a Elonce que “se está desarrollando un plenario general de Ctera, en donde están debatiendo dos cosas, en primer lugar, el recorte que hace el gobierno de Milei de los fondos correspondientes al iniciativo docente y a conectividad que impacta en el salario de los trabajadores de la educación de todo el país”.“Por otra parte, la necesidad urgente de convocar a paritaria nacional, la cual no se ha realizado todavía para discutir el nuevo mínimo que es la referencia que toman las provincias para continuar trabajando en las jurisdicciones, con las pautas salariales provinciales”, agregó.Con respecto a la quita de fondos, sostuvo: “Durante todos estos años, independientemente del gobierno nacional, siempre se recibió la plata para pagar el incentivo y la conectividad, así como el fondo compensador para las provincias que lo tienen. Entre Ríos no está incluido porque está por encima del mínimo nacional, pero es un problema grande debido a que impacta en los bolsillos de los compañeros”.En cuanto al plan de lucha, indicó: “Se está evaluando la conducción de Ctera con los secretarios generales y probablemente la semana que viene haya un Congreso nacional donde se discutirá las estrategias colectivas”.“La Secretaría General de Ctera advirtió que, si no hay convocatoria a paritaria nacional y no hay restitución de los fondos del Fonid, conectividad, compensador y comedores e infraestructura, estamos en un escenario de conflicto nacional”, añadió.Acerca de la paritaria provincial, sostuvo: “En los próximos días tendremos un segundo encuentro en donde el gobierno provincial, a partir de conocer esta tarde el índice de inflación, hará una oferta que esperamos que esté en consonancia con lo demandado en el último encuentro con el Agmer, para ponerla en consideración de nuestros compañeros en las asambleas de escuelas, resolutivas de seccionales y en el Congreso que sesionará el próximo jueves 22 de febrero, en la ciudad de Paraná”.Finalmente, se refirió al inicio de clases: “Dependerá de lo que se resuelva a nivel nacional y de cómo evolucione la paritaria provincial, pero puede ocurrir que lleguemos a un acuerdo y haya una medida de orden nacional que dificulte el comienzo del ciclo lectivo. Estas dos cuestiones estarán supeditadas al desarrollo del Congreso nacional de Ctera que sesionará probablemente el 21, 22 o 23 de febrero”.