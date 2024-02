Adorni: "La mejor batalla contra la inflación es pulverizar el déficit fiscal"

El Gobierno está "entusiasmadísimo" con "todo el trabajo que se está haciendo" para desacelerar los actuales niveles de inflación, expresó este miércoles el vocero presidencial, Manuel Adorni, aunque remarcó que "claramente falta mucho por recorrer" para que se pueda "sentir algo de satisfacción con estos números".



En una conferencia de prensa ofrecida en la Casa Rosada, Adorni reiteró que "no hay mejor batalla contra la inflación que pulverizar el déficit fiscal y terminar con la máquina de hacer billetes", aunque también advirtió que los efectos de "los cambios en la política monetaria y fiscal llevan tiempo" para que se reflejen en una estabilidad de los precios.



El portavoz lamentó que "parte de la política" no quiso eliminar los fondos fiduciarios y en consecuencia "claramente siguen vigentes", por lo que dijo que uno de los desafíos del oficialismo será "cómo le hacemos entender a la política que en esta Argentina estas cosas no pueden seguir funcionando".



En la introducción a la conferencia de prensa, Adorni destacó que la inversión de la empresa de Israel Xtralit "en la industria del litio" es una muestra de "la confianza que está generando en el mundo el camino que está transitando la Argentina".



Además, recordó que desde hoy "las pymes registradas van a poder acceder al dólar oficial para saldar deudas comerciales de hasta medio millón de dólares", en lo que consideró "un primer paso para regularizar la deuda con los importadores" y recordó que ese fue "uno de los objetivos de la recuperación del nivel de reservas".



Luego de rememorar que "hace 21 años que convivimos con la suba de precios", remarcó que "no hay mejor batalla contra la inflación que pulverizar el déficit fiscal y terminar con la máquina de hacer billetes".



"Los cambios en la política monetaria y fiscal llevan tiempo, pero no hay mejor forma de mejorar el salario que no sea batallando contra la inflación", manifestó, además de señalar que si bien el Gobierno "no interviene en precios" hace "todo el esfuerzo para que en un tiempo la inflación quede atrás y los salarios recuperen su poder adquisitivo".



Adorni volvió a decir que el Gobierno "no está dispuesto a barrer debajo de la alfombra ni a mentir" y que "dentro de poco seguramente estaremos viendo los resultados de la política económica".



"No sabemos cuándo, depende de un montón de variables, pero vamos a tratar que se produzca en el período más corto que podamos", completó.



Asimismo, planteó que el Gobierno "siempre defendió las paritarias libres" y que "el problema de la Argentina es mucho más profundo que un aumento de sueldos".



Respecto al Índice de Precios al Consumidor de enero que difundirá esta tarde el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Adorni subrayó que "la inflación a estos niveles siempre nos va a parecer un dato horroroso, más allá de la discusión de un punto más o un punto menos".



"Claramente, falta mucho por recorrer para que podamos sentir algo de satisfacción por estos números, pero todo el trabajo que estamos haciendo nos tiene entusiasmadísimos", enfatizó, para agregar que en estos meses "los números van a ser mejores" que el 25,5% de diciembre de 2023, "pero todavía muy difíciles y feos para contar".



En cuanto a los fondos fiduciarios, Adorni lamentó que "parte de la política no quiso modificarlos" y sostuvo que la tarea de "legisladores, el ministro de Economía (Luis Caputo) y sus colaboradores" será la de "seguir explicando" la necesidad de la eliminación de esos instrumentos.



"En un país empobrecido, nos parece sumamente injusto que sigan existiendo estas cuestiones poco claras o con poca transparencia", dijo, para señalar que "si no votaron para su eliminación claramente siguen vigentes, veremos cómo le hacemos entender a la política que en esta Argentina estas cosas no pueden seguir funcionando".