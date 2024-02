Ctera afirma que "peligra el inicio de clases" si Gobierno no llama a paritarias

Peligra el inicio de clases

Qué dice la carta documento que envió la CTERA a Luis Caputo

La Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera) advirtió que "peligra el inicio de clases" y reiteró su pedido al Gobierno nacional para la "urgente convocatoria" a la paritaria nacional docente, a pocos días del comienzo del ciclo lectivo en todo el país."Le llamamos la atención al Gobierno de Javier Milei para que convoque a paritarias y resuelva este conflicto, y también a los gobiernos provinciales para que hagan lo mismo, sino peligra el inicio de clases", advirtió la secretaria general del gremio, Sonia Alesso, en una conferencia de prensa en la sede del sindicato, ubicada en Chile 654.El gremio nacional de maestros, reiteró en varias oportunidades que el Gobierno debe cumplir con la Ley de Financiamiento Educativo y el envío de los recursos económicos a las provincias para el Fondo del Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares. “Estamos defendiendo la calidad de la educación. Si no fuera por los docentes, muchos de estos fondos no existirían”, afirmó la dirigente.En enero, Nación solo transfirió a las provincias menos del 1% del importe para el concepto de Educación. Ante la situación, la CTERA le envió una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, para que las transferencias previstas por ley, entre ellas las que establece el fondo de incentivo docente, sean enviadas a las provincias.En ese marco, los dirigentes gremiales de Ctera expusieron "la grave situación salarial de los docentes y jubilados" y sostuvieron: "Nos importan las clases de los pibes".Según explicaron, "desde noviembre que no se perciben aumentos y la inflación y el ajustazo en tarifas ha ocasionado una pérdida importante del poder adquisitivo".Asimismo, la Ctera solicitó al Gobierno nacional "el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Educativo y que envíe los recursos económicos a las provincias para el FONID, el Fondo Compensador de Desigualdades Salariales y los comedores escolares".En la conferencia de prensa, la titular de CTERA, Sonia Alesso, volvió a alertar que “peligra el inicio del ciclo lectivo”. Advirtió que “los gobiernos provinciales han parado el diálogo” con el sindicato.Subrayó que no se trata “solo de un conflicto salarial, sino que están en juego programas pedagógicos, educativos y lo que respecta a los comedores escolares”. Para Alesso, “se está desinvirtiendo en educación”.“Estamos defendiendo la calidad de la educación. Si no fuera por los docentes, muchos de los fondos no existirían”, afirmó la dirigente gremial.En esa línea, señaló: “Nos importa que nuestros niños y jóvenes vayan a la escuela”. La titular de CTERA volvió a reclamar que el gobierno nacional y los provinciales convoquen a paritarias de “forma urgente”.La CTERA envió una carta documento al ministro de Economía, Luis Caputo, y a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, ante el retraso en el giro a las provincias de las partidas educativas previstas por ley.En la notificación, reclaman el pago correspondiente del FONID que es una suma no remunerativa que cobran los docentes de todo el país de manera mensual y que representan alrededor del 10% del salario de un maestro de grado.“Todo lo expuesto es bajo apercibimiento de la adopción de las medidas legítimas de acción sindical garantizadas por el art.14 bis de la CN y Ley 23.551, sin perjuicio de la iniciación de las acciones legales correspondientes, responsabilizándolo por los gastos, costos y costas que su obrar causaren”, indica la carta documento.