Alfabetización y equidad, algunos de los ejes del CGE para el ciclo lectivo 2024

La presidenta del Consejo General de Educación (CGE), Alicia Fregonese, encabezó las VI jornadas de educación. Allí, se presentaron los ejes y lineamientos que trazarán el año lectivo 2024.En declaraciones aFregonese expresó que “es muy emocionante el inicio del ciclo lectivo de una nueva gestión y el objetivo es sumar a todos los sectores para poder sacar la educación de todos los entrerrianos adelante”.Acto seguido, mencionó que propusieron una serie de ejes para tener en cuenta a lo largo del año. “El primero esporque entrenemos que hay un enorme problema entre los estudiantes que tienen mejores aprendizajes y los que no. Algo que lamentablemente coincide con la situación económica, necesitamos trabajar para reducir la brecha entre los que tienen más y menos oportunidades”, amplió.En tanto, el segundo eje se basa en la: “Para mejorar los procesos de aprendizaje hay que mejorar desde antes. En este sentido, pretendemos universalizar la sala de jardín de infantes de tres años, que al momento tiene una cobertura del 3 0por ciento, además queremos trabajar en los centros de desarrollo infantil a través de una mesa de trabajo”. Sobre este este punto, mencionó que junto a la vicegobernadora y ministerios avanzarán en esto sistemas.El tercer eje es: “Es la puerta a otros aprendizajes y es lo que hará que los estudiantes puedan concluir con sus estudios. En este eje, se hará foco en lo es alfabetización inicial y se universalizará, vamos a trabajar en el nivel inicial, aceleración del aprendizaje en los chicos que no pueden cumplir con las expectativas”.Otro punto que marcó como importante, Fregonese fue la: “Todos sabemos que tiene que cambiar y se realizan diversos planteos. Queremos seguir trabajando con lo que ya se veía haciendo anteriormente y profundar otros temas, además de darle otra escala. Acompañaremos con estrategias innovadoras para poder darle herramientas”, amplió.: “Los estudiantes deben aprender con temas que tienen en lo que los rodea, lo que sucede en la escuela no puede ser diferente a lo que vive afuera. Queremos fortalecer el aprendizaje interdisciplinario, para que no sea distinta a lo que es la vida”.“En un mundo digitalizado es importante comprenden los desafíos de la tecnología.Po otro lado, la presidenta del CGE, mencionó que “dialogamos desde que empezamos a planificar y e queremos que se atiendan estas situaciones. En un contexto nacional de tanta vulnerabilidad, analizamos cada uno de los programas, porque sabemos que no tenemos fondos”.