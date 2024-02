La reunión entre Papa y Milei fue "excelente desde lo político", dijo secretario

El designado secretario de Culto, Francisco Sánchez, consideró hoy que el encuentro que mantuvieron ayer en el Vaticano el papa Francisco y el presidente Javier Milei fue “excelente desde lo político” y señaló que desde el Gobierno nacional estiman que el pontífice argentino visitará el país este año, aunque todavía no hay una confirmación oficial al respecto.“Fue una reunión excelente desde lo político, más allá de que el viaje fue una cuestión también religiosa por la canonización de la primera santa argentina Mama Antula”, afirmó el secretario de Culto en declaraciones desde Roma a FM Rock & Pop.“Estimamos que este año el Papa va a visitar nuestro país, por lo cual es importante que tenga una buena relación con el presidente Milei”, dijo el designado funcionario.Otra de las razones del extenso encuentro se debe a la muestra de “preocupación del Santo Padre por la economía argentina y de conocer cuál es la visión del Presidente respecto a la situación social y económica”, consideró.“La mirada del Presidente sobre la situación económica y social y cómo busca resolver los problemas del país se ha llevado gran parte” de la charla entre el líder de la Iglesia católica y el mandatario argentino, dijo el secretario de Culto, que además calificó al encuentro de “cordial” y “muy ameno”.En esa línea, Sánchez aseveró: “Estamos todos preocupados por la situación económica y social y no basta solamente con lo que se haga desde el Estado, por lo que hay que hacer un gran esfuerzo desde todos los sectores para solucionar el problema que lleva muchos años, ya que no es algo que se haya generado en estos dos meses y solucionarlo nos va a llevar mucho tiempo”.Con respecto a la posible fecha que vendría Francisco a la Argentina, el exlegislador nacional explicó que “seguramente el mes de octubre no será porque en esa fecha se desarrolla el sínodo de obispos de todo el mundo que van a Roma. Por eso, estimo que puede ser en agosto o septiembre, pero eso sólo lo puede dar el Santo Padre y no nosotros”.Al referirse al cordial recibimiento del Papa luego de los agravios pronunciados por Milei hacia su figura durante la campaña electoral, el secretario de Culto destacó que “la reconciliación es parte de nuestra tradición judío cristiana, por lo que tanto el pecado, el error, como el perdón son también parte de nuestra tradición”.“Por eso, tenemos a un Presidente que reconoce su error y ha perdido perdón. Del otro lado, tenemos a un Santo Padre que es un pastor de la Iglesia universal que ha perdonado pecados toda su vida. Claramente, puede perdonar a una persona que se ha equivocado, se arrepintió y pidió perdón”, concluyó.