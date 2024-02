Denuncia contra Milei por llamar “coimeros” a diputados tramitará en Comodoro Py

La denuncia contra el presidente Javier Milei, por haber llamado "coimeros" a diputados y senadores por las demoras en el tratamiento de la denominada Ley Ómnibus tramitará, finalmente, en los tribunales federales de Comodoro Py 2002.El expediente, que lleva el número 4.606/2023, tramitará ante el juzgado federal número seis, hoy subrogado por el juez Ariel Lijo, con intervención de la fiscal Alejandra Mángano.Se trata de la denuncia del abogado y ex funcionario bonaerense del área de seguridad Leonardo Martínez Herrero, quien radicó la primera denuncia por las declaraciones de Milei en un programa del canal de TV La Nación+ el 26 de diciembre pasado."La maquinaria del Congreso le pone tanta lentitud que estropea todo. Parte de esa lentitud es porque buscan coimas. Algunos, no dije todos. Pero a esos que les gusta tanto la discusión, que discuten la coma, están buscando coimas. Esto apunta contra los corruptos, esa dinámica para vender sus votos", dijo Milei en aquella oportunidad.Martínez Herrero ratificó su denuncia el 7 de febrero, por lo que determinó la tramitación en Comodoro Py.Entre las medidas de prueba propuestas por el denunciante, figura que el presidente Milei preste declaración "en los términos de ley" sobre sus acusaciones contra diputados y senadores, a los que no identificó.