UPCN insiste en que se deben garantizar las designaciones acordadas en paritaria

El Sindicato pretende que en ningún caso se afecten los nombramientos acordados en paritarias o efectuados por concursos, independientemente de cuándo se produjeron. Para ello, pidió que se incorpore "una excepción clara y concreta" para estos casos en el apartado de excepciones a la prohibición de designaciones contenida en el Artículo 5° del proyecto de ley.

La Secretaria Adjunta del Sindicato, Carina Domínguez, se reunió este lunes con el titular de la Secretaría de Asuntos Políticos del Gobierno provincial, Julián Maneiro, y el Secretario de Trabajo, Mariano Camoirano, ante quienes presentó una serie de inquietudes respecto al proyecto de ley que busca establecer un Régimen legal de transición de gobierno.



Principalmente planteó que se respeten tanto las designaciones acordadas en paritarias como aquellas que atravesaron un concurso. "Para nosotros es fundamental que las prohibiciones con respecto a las designaciones contemplen una excepción clara y concreta en el Artículo 5° referida a que si esos nombramientos se producen en paritarias o por vía de concursos, no se vean afectados en ningún caso, incluso en año electoral", explicó Domínguez.

El Artículo 5° del proyecto prohíbe, durante el último año calendario de gestión, las designaciones de personal en planta permanente, las transferencias de cargos y las modificaciones en la situación de revista de los agentes.



La Secretaria Adjunta de UPCN remarcó que "en el caso de la paritaria, los nombramientos se hacen con reglas objetivas, criterios claros, un instructivo y la participación de todos los organismos de control, de manera que no tendría que tener ningún tipo de objeciones por parte de ninguna administración, ni la que se va ni la que viene".

Apuntó que también los sindicatos tienen participación en el control de los listados de pases a planta, "por lo tanto no podrían pasarse nombramientos que no se correspondan con los parámetros previamente acordados entre Gobierno y las representaciones gremiales", aseveró.



Resaltó además que incorporar este punto en el articulado de la iniciativa "significa poner en primer plano la paritaria, que es el lugar que se merece y que a lo largo de 10 años hemos construido y fortalecido, y no queremos que ahora pueda desvirtuarse".

"El Gobierno entendió que este planteo es razonable y está dispuesto a revisar el texto, que por supuesto debe hacerse en el ámbito legislativo, pero como la idea surgió del Gobernador, nos pareció que por una cuestión de orden y entendimiento, lo mejor era empezar las reuniones a través de quienes gestaron esta ley", aseguró la dirigente gremial, quien concurrió acompañada por la Secretaria de Comunicación de UPCN, Pamela Encina, y el asesor legal Ignacio Lozano.



Servicios críticos

Otro tema que planteó en el encuentro con Maneiro y Camoirano hace alusión a las excepciones a la prohibición de nombramientos –también establecidas en el Artículo 5°– que abarca a las designaciones de personal docente, Policía, enfermeros y profesionales de salud.

"Quizás sea una cuestión de redacción, pero creemos que debe estar enfocada en todos los sectores críticos o esenciales", expuso Domínguez. Señaló que "el texto actual no contempla Copnaf, Comedores escolares ni los Registros Civiles, que son todos servicios que no pueden tener vacantes vacías porque eso altera su funcionamiento".

Por ello entendió que "la discusión es mucho más amplia, porque si queremos hacer concursos y ordenar el Estado, en algún momento, con esta misma Legislatura, vamos a tener que hablar de regularización y creación de cargos para poder lograr esa regularización".



"No veamos solamente una parte, que es la que molesta políticamente y el Gobierno actual quiere ordenar y emprolijar", solicitó. En ese sentido mencionó que, por ejemplo, en Salud "es muy difícil establecer concursos porque no se puede demorar un año o seis meses, que es el tiempo mínimo que podría durar un concurso. O sea que también se deben analizar otros sistemas de selección y para eso tenemos que ponernos de acuerdo en temas que son difíciles y que cambian un aspecto cultural de la administración pública, por eso es tan importante que empecemos a trabajarlo inmediatamente", indicaron.

"UPCN está de acuerdo con la carrera administrativa, con los concursos –primero internos y luego abiertos– y con las capacitaciones. Pero siempre y cuando le den participación al Sindicato, donde no solamente sea la queja o la denuncia de parte del Gobierno, sino que también haya una construcción respecto de qué Estado y qué empleo público queremos", remarcó la Secretaria Adjunta.