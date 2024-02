Se espera la votación de la ley “Bases”: hubo cruces, críticas y chicanas

Cruces y chicanas

La Cámara de Diputados continúa este viernes, por tercer día consecutivo, con el debate del proyecto de ley "Bases y Principios para la Libertad de los Argentinos", con voces a favor y en contra de la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo y en medio de las esperanzas del oficialismo de que pueda ser aprobada en general.El proyecto se debate tras los incidentes ocurridos este jueves en las calles adyacentes al Congreso entre las fuerzas de seguridad y manifestantes, en su mayoría de partidos de izquierda que se oponen al proyecto, lo cual derivó en heridos y al menos ocho detenciones, según lo confirmado por fuentes oficiales.En la sesión especial se contabilizó un total de veinticuatro horas de debate, entre martes y miércoles, mientras faltaba todavía un número importante de legisladores en hacer uso de la palabra, más los cierres a cargo de los jefes de cada bloque, previo a la votación en general, en la que el oficialismo afirma tener garantizado el respaldo de los bloques más cercanos.El plenario se inició con la presentación de varias cuestiones de privilegio por parte de diputados de la oposición por los incidentes ocurridos este jueves y cerca de las 11 comenzó el debate de la ley de Bases, con voces a favor y en contra.Mientras se desarrollaba el plenario, diputados de los bloques más cercanos al oficialismo mantenían reuniones en la presidencia de la Cámara con funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el ministro del Interior, Guillermo Francos, para ultimar detalles de la votación en particular, a partir de un reclamo de legisladores de la provincia de Córdoba que insistían en su planteo para que el porcentaje del impuesto PAIS sea coparticipable y pase a ser gestionado por los gobernadores.Fuentes parlamentarias precisaron que la propuesta de los legisladores cordobeses es que el 30% de coparticipación que pertenece a las provincias se divida en un 21% para cada provincia y el 9% para el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana.Al inicio de la sesión, diputados de Unión por la Patria presentaron cuestiones de privilegio contra el presidente Javier Milei y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por los incidentes ocurridos este jueves en las inmediaciones del Congreso.La Ley de Bases impulsada por el gobierno de Javier Milei se votará este viernes en el marco de la tercera jornada de debate en la Cámara de Diputados. Será cerca de las 19 horas cuando los legisladores definan su postura frente al proyecto que, en caso de ser apoyado por la mayoría de los miembros del recinto, conseguirá su media sanción.La votación en particular de los artículos que componen el paquete de medidas será el próximo martes entre las 13 y las 14 horas.Al hacer uso de la palabra, la diputada oficialista Lilia Lemoine, cuestionó a los legisladores del Frente de Izquierda, al señalar que "son militantes del 2% haciendo escándalo"."Están arengando a la gente a la violencia", dijo y denunció que fue amenazada de muerte en las últimas horas junto a otra legisladora de la bancada libertaria.En ese contexto, para cerrar su exposición, la legisladora de La Libertad Avanza unificó sus críticas a Bregman, Del Caño y Tolosa Paz: “La izquierda y el kirchnerismo, no estoy segura porque a Unión por la Patria no sé cómo decirle, así que le voy a decir izquierda también, porque de derecha no son”. Este análisis provocó un enorme griterío que Lemoine avivó con una frase final: “Y peronistas tampoco... porque (Juan Domingo) Perón no estaba con los terroristas. No vamos a ceder al terrorismo. No vamos a ceder porque el 56% nos respalda, ustedes no son gobierno. Háganse responsables y sepan que si hay heridos es por culpa de ellos”.Ante ese planteo, la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, rechazó los cuestionamientos a su espacio, al considerar que la legisladora buscaba "la provocación permanente"."Lejos vamos a estar nosotros de alimentar ese círculo ridículo. No creo que desde lugares más cercanos a la farándula, o disfrazarse nos puedan enseñar nada. Tratemos de bajar un poco este círculo ridículo", acotó Bregman en alusión a las actividades de cosplay de Lemoine.Por su parte, el presidente del bloque oficialista, Oscar Zago, insistió con pedir a los bloques opositores que "hagan un esfuerzo" para "achicar la lista de oradores"."Vuelvo a reiterar si en el día de hoy, viendo que hoy es viernes y hay un montón de oradores anotados, tenemos más de 6 o 7 horas más las cuestiones privilegio, quiero pedirle nuevamente a los presidentes de bloque reducir la lista", añadió el porteño Zago.A modo de respuesta negativa, el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, señaló: "No hay que cercenarse ni autoreprimirse" cuando llegue el turno de los oradores de su espacio.A su turno, el presidente de bloque de diputados de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto, pidió disculpas por sus dichos de este jueves cuando al momento de rechazar el cuarto intermedio solicitado por el kirchnerismo retó a sus pares que lo aplaudían y los trató de "pelotudos que parece que están en una fiesta", al señalar que ese exabrupto "no fue dirigido a ningún diputado sino a la barra que gritaba" y pidió "dejar el discurso violento"."Tratemos de jerarquizar esto. Busquemos llegar a esta tarde para votar", exhortó el exsenador nacional.Para agilizar el debate, el presidente de la cámara de Diputados, Martín Menem, debió pedir en varias oportunidades a los diputados "no excederse en el uso de la palabra" para buscar aprobar el proyecto en general en este plenario.Tras varias horas de debate, se produjo un cruce entre la diputada de LLA por Salta, Emilia Orozco, quien criticó al diputado de UXP, Máximo Kirchner -que había expuesto previamente- y acusó al legislador de tener "alergia a trabajar"."En nombre de todos los diputados le voy a pedir disculpas a todos los argentinos porque tuvieron que aguantar un discurso paupérrimo del heredero de la máxima corrupción de este país", sostuvo en alusión al hijo de la expresidenta Cristina Fernández.El jefe de la bancada de UXP, Germán Martínez, rechazó ese cuestionamiento y respondió a la diputada libertaria que "en lugar de estar calificando utilice el tiempo en defender este desquicio".