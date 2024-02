Revelan que el Registro Civil arrastra una deuda “de hasta 60 millones de pesos”

Atento a la problemática que se advierte por la provisión de determinados suministros que hacen a la tarea cotidiana de los Registros de toda la provincia, el secretario de Justicia, Martín Acevedo Miño, mantuvo este viernes una reunión con las autoridades del Registro Civil de Entre Ríos, Liliana Fugaza y Luciano Rotman.“Al asumir, advertimos estos déficits y desde momento trabajamos para resolver las demoras e inconvenientes que esta falta de suministro provoca”, comunicó Acevedo Miño ay explicó: “De a poco, el servicio se restablece, pero todo lo vinculado a contrataciones del Estado se enmarca en determinadas normativas, con lo cual, seguimos esos procedimientos para tratar de agilizar todos los mecanismos y que esto se regularice a fin de brindar el servicio que se merecen los entrerrianos”.“El Estado está para servir a los ciudadanos y en estas cuestiones tan gravitantes como la del Registro Civil, ponemos todo nuestro esmero, pero –insistió- siguiendo toda la normativa que refiere a las contrataciones de suministros para el Estado para sobrellevar esas situaciones en la que recibimos esta y otras reparticiones”.Por su parte, la directora del Registro Civil de Entre Ríos, Liliana Fugaza, reveló que, al asumir su cargo, detectó “una deuda del organismo con el Correo, proveedores, alquileres y servicios de internet por entre 50 y 60 millones de pesos”. “El año pasado, al no pagarse las deudas a proveedores, nos cortaron el suministro en el mes de noviembre”, recalcó.En se sentido, Fugaza indicó aque desde la gestión a su cargo se evalúan los detalles de esa deuda, mientras se desarrolla el proceso de licitación, que debe ser dentro de la normativa del Estado. “Las contrataciones directas permiten un monto que no cubre toda la provincia y los procesos llevan su tiempo”, acotó al respecto.En la oportunidad, la nueva directora del Registro Civil anunció que, a la fecha, la entrega de actas de nacimiento se cumple en una semana y apuntó que, antes, se demoraban tres meses. “Y para la semana próxima, a las 48 horas se podrá acceder a lo que no está digitalizado, y lo que está digitalizado se entregará en el momento”, prometió.Fugaza también dio cuenta de “atrasos de tres años en trámites de adopciones e inscripciones, para lo cual, se avanzó a 15 meses de atraso.Consultada a la funcionaria por los problemas que tienen los Registros, ésta mencionó que “las oficinas están quedando sin internet, no tienen papel ni tinta para imprimir por el arrastre de la deuda del año pasado”. “Los inmuebles se llueven” y ejemplificó que el de Gualeguay está funcionando en un container que no tiene ni un ventilador. “Envié un aire acondicionado portátil que encontramos en la Dirección”, contó.“Hay muchas falencias en toda la provincia y demandará mucho tiempo, pero con el esfuerzo y el trabajo de todos”, destacó Fugaza al ponderar que “los logros en cuanto a los adelantos de trámites se deben a los empleados del Registro”.