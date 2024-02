Paritaria estatal: Provincia recibió las inquietudes de ATE y UPCN

Finalizó este jueves la primera reunión paritaria entre funcionarios de la nueva gestión de gobierno, a cargo de Rogelio Frigerio, y los representantes de ATE y UPCN, los gremios que nuclean a los estatales entrerrianos.Tras el encuentro, el secretario provincial de Presupuesto y Finanzas, Uriel Brupbacher, destacó a“lo positivo de la reunión porque se abrió la paritaria en un buen marco de diálogo”. “Nos llevamos las inquietudes de los dos gremios para analizar los planteos que presentaron; yy comunicaremos cuál será la situación particular de cada uno de ellos”, anunció.“El margen de negociación será el diálogo, lo que se dio en los dos anuncios previos del gobernador y este 1º de febrero abrimos la mesa paritaria para mostrar la situación en la que encuentra la Provincia y hacer frente a las demandas de cada uno de los gremios que nuclean a los empleados”, recalcó., en el que se priorizó la liquidación de los haberes más bajos, Brupbacher refirió que “era un compromiso del gobernador el estar frente a aquellos que más lo necesitaban y que tienen los salarios más bajos”. Por ellos se hizo el mayor sacrificio y no se alteró el cronograma de pagos”, fundamentó.De acuerdo a lo que reiteró el secretario provincial de Presupuesto y Finanzas,. “En las circunstancias en las que nos encontramos, cambió mucho la perspectiva del año pasado a este y, a la fecha, la dinámica será la premisa del gobernador de mantener el cronograma de pagos al primer día hábil de cada mes”, recalcó.En la oportunidad, el secretario general de ATE Entre Ríos, Oscar Muntes, resaltó la apertura de la paritaria. “La recuperación del salario es la clave, y no hay alternativa, porque cada uno de los trabajadores queremos saber de cuánto será el aumento el mes siguiente.”, indicó al insistir: “La situación es compleja y extremadamente crítica”. “Los trabajadores, lamentablemente, seguimos siendo los que menos percibimos y la variable de ajuste, como lo planteó el Presidente Javier Milei”, cuestionó.En tanto, la secretaria adjunta de UPCN, Carina Domínguez, también destacó la reunión porque es el primer encuentro paritario durante la nueva gestión. Respecto a la metodología para tratar los temas salariales y de condiciones laborales, el sindicato planteó quePunto aparte, la sindicalista mencionó que “se están revisandode la gestión anterior. En ese sentido, indicó que desde UPCN pretenden “tener acceso a esa información para evitar situaciones injustas” y solicitaron “participar de ese proceso porque en lo que va del mes ya detectamos situaciones injustas por casos de contratados con tres o cuatro años de antigüedad a los que les dijeron verbalmente que quedarán sin sus contratos”.“También pedimos lay planteamos los problemas respeto del atraso de algunos sectores y que ningún contrato de obra con antigüedad quede sin continuidad”, sentenció Domínguez.