Gobierno oficializó incremento de enero para la administración pública nacional

El Gobierno oficializó hoy el incremento salarial del 16% para el mes de enero para los trabajadores de la administración pública nacional, y fijó también las remuneraciones de los profesionales residentes que cumplen funciones en los establecimientos que dependen del Ministerio de Salud y del Hospital Garrahan.A través del decreto 90/2024, publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo dispuso homologar el acta acuerdo del 27 de diciembre de 2023, que había sido reabierto el 19 de enero de 2024, para los trabajadores de la administración pública nacional, y por las que se estableció un "incremento salarial de las retribuciones de todo el personal permanente y no permanente"." será "a partir del 1° de enero de 2024 en las condiciones establecidas por las partes intervinientes".El 19 de enero último, el Gobierno nacional había acordado con la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) un aumento del 16% para la administración pública nacional para los haberes del mes de enero.El Poder Ejecutivo dispuso en el artículo 3 de la norma publicada hoy que "".Y aclaró que "para determinar dicha retribución no se considerarán los grados extraordinarios que pudieran corresponder a cada agente afectado, el valor de la Compensación por Zona, y el Adicional por Tramo en los casos y Nivel de Tramo", entre otros puntos.También se aclaró en el artículo 4 del texto que "el porcentaje de incremento salarial al que refiere la Cláusula Primera del Acta Acuerdo que se homologa no se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo nacional".Asimismo, dispuso en el artículo 5 que "el incremento salarial será de aplicación para las remuneraciones del personal civil de inteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia" a partir de la misma fecha, esto es, el 1 de enero.En el artículo 6, por otro lado, se fijaron las remuneraciones de los Profesionales Residentes Nacionales que se desempeñan en los establecimientos hospitalarios e institutos y organismos que dependen del Ministerio de Salud y en el Hospital de Pediatría 'Juan Garrahan', que quedarán de la siguiente manera: "Jefe, $821.973; 4° año, $768.065; 3° año, $768.065; 2° año, $698.452, 1° año, $623.320".El artículo 7, en tanto, establece el monto de la asignación de becas de la siguiente manera: "Jefe, $262.638; 4° año, $238.812; 3° año, $238.812; 2° año, $217.067; 1° año, $197.337.El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Desarrollo Humano, Sandra Pettovello.