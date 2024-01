Javier Milei advirtió que “el ajuste fiscal no se negocia”

Ley ómnibus: Javier Milei y las visiones por el capítulo fiscal

Semana clave para el Gobierno por el debate en Diputados de la ley ómnibus

. Esta frase resume el ánimo imperante en el Gobierno respecto a la decisión que se conoció el viernes pasado cuando el ministro de Economía, Luis Caputo, sorprendió anunciando que “se retiraba el capítulo fiscal de la ley” para facilitar la aprobación de la ley ómnibus.La decisión, que tomó por sorpresa a la mayoría de los diputados, según el Gobierno, deja sin argumentos a la dirigencia política para negarse a votar la ley ómnibus. Además, están convencidos de que, si ahora no votan la iniciativa del Poder Ejecutivo, “quedaran expuestos ante la sociedad”, y agregan “más aún”.En tanto, miembros del poder legislativo, analizan el escenario de diferente manera. “El Gobierno descubrió que tiene que negociar” al tiempo que ven como “una derrota el retiro del capitulo fiscal”. La respuesta oficial a esta afirmación la hizo el ministro del interior, Guillermo Francos, en declaraciones radiales: “No es una derrota para el gobierno el retiro del capítulo fiscal de la Ley. Hay capítulos más importantes dentro del proyecto”. Luego agregó “el presidente y el ministro de Economía prefirieron sacar este capítulo que era menos importante de la ley y avanzar con los capítulos que son más importantes que es la parte estructural del cambio que pretendemos para la Argentina”.Tan firme es esta convicción en el Gobierno que recuerdan que fue justamente una pregunta de Ámbito la que disparó la frase de Caputo, cuando en ocasión del anuncio del acuerdo, alcanzado con el Fondo Monetario Internacional dijo:, aunque a continuación aclaró: "Aún si la ley no pasara, extremaríamos los recursos de alguna manera para cumplirlo", prometió el ministro. Y advirtió: "Por supuesto que en la medida que la ley no pase, las medidas van a ser más duras".Es que, para el Gobierno, el retiro del paquete fiscal, no afecta el programa económico., comentan en la Casa Rosada.Es más, están convencidos que el retiro del paquete fiscal no será visto negativamente por los mercados. Interpretan que analizarán que, al retirar el paquete fiscal, los cambios estructurales se aprobarán y como el compromiso fiscal no está en discusión, evaluarán que se avanza en la dirección correcta. Por dirección correcta hablan de una economía más desregulada y con una macro ordenada. Además, remarcaron que habrá menos ingresos (para todos) y por lo tanto “habrá que tener menos gastos".Caber recordar que este viernes, el Gobierno decidió retirar el capítulo fiscal incluido en la ley ómnibus. Según anunció el ministro de Economía: "Hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ´Ley de Bases´ de manera de facilitar y acelerar su aprobación", a lo que sumó que "estamos facilitándole a los legisladores y a los gobernadores la parte más importante de la ley".Pero también se retira el proyecto que contenía las nuevas escalas del impuesto a las ganancias. Es decir, que las provincias tendrán que manejarse con menos fondos.La especulación oficial es que, finalmente, algunos gobernadores apremiados por las cuentas provinciales terminaran cediendo. “El tema de Ganancias representa fondos importantes para las arcas provinciales”, explican. Si bien, la mayoría de los diputados prefiere contar con coparticipar el impuesto al cheque, esta posibilidad hoy no se contempla.Lo que queda en pie es lo referido a la delegación de facultades (este punto genera mucha resistencia parlamentaria), privatizaciones, desregulaciones y cuestiones vinculadas con la educación, la cultura y la seguridad.Con la intención de que no haya duda alguna “lo que no queremos es que por este capítulo fiscal se demore algo que consideramos necesario y urgente. Los ojos del mundo están puestos en este cambio”, sostuvo el ministro. “En función de esta situación, es que hemos decidido retirar el capítulo fiscal de la ley de bases, de manera de facilitar y acelerar su aprobación, creemos que esto va a acelerar los tiempos”, confirmó a continuación. Este capítulo, sostienen, era el punto central de las diferencias con la oposición dialoguista y los gobernadores aliados.