Para ATE, el aumento del 18% otorgado del gobierno es “positivo”

Aposición de Trabajadores del Estado (ATE) se mostró conforme con el aumento salarial del 18 por ciento, con base en los habares de diciembre, y una suma fija de 25.000 para trabajadores activos y pasivos de la administración pública y docentes de la provincia.“El gobernador anunció una recomposición del 18 por ciento y es algo que contemplamos en el contexto económico nacional”, expresó uno de los referentes de ATE Entre Ríos, Julio Luja, a Elonce al tiempo que sostuvo que “el gobierno nacional tiene una clara intención de destruir los ingresos de los trabajadores”.En este contexto, “creemos que la recomposición salarial del 18 por ciento es muy buena es positiva y también valoramos el bono e, aunque no nos parezca que sea en negro. Se trata de la segunda vez que el gobernador trata temas con los trabajadores”.Por otro lado, Lujan hizo referencia al plan ENIA (sobre la disminución del embarazo no intencional adolescente) que había sido discontinuado desde el 1º de enero de este año al no renovarse los contratos de las trabajadoras. “Se trataba de compañeros que hace muchos años que trabajan en esto y se trata de temas de salud pública”, amplió.En este marco los trabajadores se manifestaron e iniciaron gestiones al respecto. “En un primer momento se determinó que los trabajadores mantendrán la relación laboral sin saber si el programa va continuar durante todo el año”.Contó que situaciones similares se observan en el CONICET, ASES y otras dependencias del Estado. “Hay un recorte de compañeros que vienen hace muchos años trabajando y tienen el plan que la guadaña pase por el sector más bajo”.