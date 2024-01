Bordet: “Las actitudes extorsivas no son el camino"

Economía Caputo advirtió que recortará partidas a las provincias si no sale la Ley Bases

Los dichos que le adjudicaron hoy al presidente de la Nación son antidemocráticos y atentan contra la ciudadanía. Amenazar a las provincias con recortes si no hay voto favorable a su ley base es cuanto menos irresponsable. — Gustavo Bordet (@bordet) January 26, 2024

Las actitudes extorsivas no son el camino. El gobierno de Milei debería convocar a todas las fuerzas políticas al diálogo y al consenso. De una vez por todas. — Gustavo Bordet (@bordet) January 26, 2024

El diputado nacional y exgobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, se refirió a los dichos y advertencias que se le adjudicaron al presidente Javier Milei, y parte de su Gabinete, respecto a los gobernadores que decidan no apoyar con un dictamen favorable la Ley Ómnibus y el DNU. El mandatario nacional habría expresado: “Los voy a dejar sin plata, los voy a fundir a todos".Dijo que “los dichos que le adjudicaron hoy al presidente de la Nación son antidemocráticos y atentan contra la ciudadanía. Amenazar a las provincias con recortes si no hay voto favorable a su ley base es cuanto menos irresponsable”.“Soy un hombre de la democracia y me comprometí a defender los intereses de mi provincia desde el Congreso Nacional. Es en este marco que le expreso mi apoyo al gobernador Rogelio Frigerio. Las provincias prestan servicios esenciales y para ello necesitan recursos”, remarcó.“Las actitudes extorsivas no son el camino. El gobierno de Milei debería convocar a todas las fuerzas políticas al diálogo y al consenso. De una vez por todas”, finalizó.