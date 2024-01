UPCN: “para algunos casos, el 18% más $25 mil representa una suba de hasta 30%”

Apertura de paritarias

El Secretario General del Sindicato, José Ángel Allende, resaltó la actualización de la base de cálculo para el aumento salarial y señaló que existe “una gran diferencia entre un 18% con base en junio y un 18% con base en diciembre”. También explicó que,”, expresó al respecto.Resaltó la modificación de la base de cálculo y comentó que esto se logró “tras una discusión y una negociación importante”. Comentó que “”.También. “Este último punto era una inquietud para nosotros porque, en general, a una suma fija sin aportes el jubilado no la percibe. Sin embargo, creemos que no se puede”, remarcó el Secretario General de UPCN.Allende resaltó que, sino también daremos la discusión respecto a qué administración pública queremos y cómo la queremos”.Asimismo, se acordó “trabajar conjunto Gobierno y sindicatos para que el Estado sea mucho más eficiente, que haya muchos más controles, que los ingresos se realicen como corresponde, mediante concursos y con las capacitaciones correspondientes, y priorizando a quien ya viene desempeñándose en el Estado para cualquier tipo de cargo jerárquico que se abra a través de vacantes”, señaló. Y agregó: “Y si se puede ahorrar ese cargo porque a lo mejor quien gana ese concurso puede ser factible de no ser reemplazado,”.“Es una decisión tomada por el Gobierno en la que hemos participado, charlado y acordado, con una política que va a estar ajustada a los ingresos de la provincia. Porque de qué vale un acuerdo salarial que no se pueda cumplir en lo efectivo, o que paguen en tramos porque”, sostuvo el titular de UPCN.