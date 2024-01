Porcentaje y suma fija: Gobierno confirmó aumento para docentes y estatales

Se concretó una reunión entre las autoridades del gobierno y los gremios docentes y estales para abordar temas de salarios. Allí, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, confirmó un aumento de sueldos y una suma fija. Abarca también a los jubilados.“Se propuso un 18 por ciento de incremento salarial sobre los haberes de diciembre", confirmó el ministro de Trabajo a. Además, informó una suma fija extraordinaria de 25.000 pesos.“Se trata de un anuncio que es producto de muchos días de trabajo”, sostuvo el ministro en una conferencia de prensa. En este sentido, amplió que “el criterio que cambiamos es el de cláusula gatillo e inflación ya que entendemos que es muy difícil llevar este tipo de negociación”.El funcionario señaló que “el salario que se tomaba en cuenta para fijar los aumentos hasta el mes pasado era el de junio, entendemos que eso es injusto, que quedó desactualizado”,Sobre el bono de 25.000 pesos, precisó que es “por canasta escolar que descomprime un poco la situación económica de las familias” y confirmó aque “todo se traslada a los pasivos. Tanto el porcentaje como la suma fija”“Nos endeudamos desde que tomamos el control del gobierno. Nos encontramos con una situación que no era la esperada, porque se decía que la situación económica y financiera era mejor. Nos endeudamos para pagar los haberes de diciembre, pero los trabajadores no son la variable de ajuste. Estamos cuidando las cuentas públicas, el presupuesto, lo financiero. Por eso no nos comprometemos a pagar más de lo que tenemos”, afirmó Troncoso.Habló de cláusula gatillo ajustada “a la recaudación provincial más lo que venga a la Nación. El gobernador ha estado trabajando incansablemente con el gobierno nacional para defender los recursos de los entrerrianos. Está peleando peso por peso. En la medida que van entrando ingresos de la Nación impactará en un gatillo de los salarios”.Además, ratificó que “·la paritaria queda convocada formalmente para el primer día de febrero, por lo que las negociaciones se darán de una manera más formal”.Admitió que con los sindicatos “no tenemos un acuerdo del 100 por ciento, porque ellos están de un lado del mostrador y nosotros del otro”, pero resaltó “el diálogo permanente” y que los gremios “han destacado la presencia del gobernador” en las negociaciones.“Coincidimos en que tenemos que de acá tenemos que salir todos juntos, haciendo cada uno cada uno lo que tiene que hacer desde el lugar que le corresponde, poniendo adelante la provincia y nuestro país. Nos tocó una muy difícil, pero vamos a sacar la provincia adelante”.Asimismo, señaló que la semana venidera se conocerá el cronograma de pagos del mes entrante.