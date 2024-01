El oficialismo buscará aprobar la próxima semana la ley ómnibus

El oficialismo de la Cámara de Diputados convocará para la próxima semana a una sesión especial para tratar el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", tras emitir el miércoles a la madrugada dictamen de mayoría a la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, con el apoyo de bloques opositores dialoguistas, aunque con disidencias.Si bien el oficialismo de La Libertad Avanza aspiraba a tratar ese proyecto este jueves decidió postergar, donde se buscará debatir la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, según fuentes parlamentarias.El proyecto fue debatido en una tensa reunión plenaria de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales, y Presupuesto y Hacienda, conducida por los libertarios Guillermo Bornoroni y Nicolás Mayoraz, y José Luis Espert, de Avanza La Libertad.Por su parte, la bancada de Unión por la Patria (UxP) presentó un dictamen de minoría con 45 firmas en rechazo el proyecto oficial.Estas diferencias pueden, en la votación en particular, como en el caso del ajuste de las jubilaciones, o el aumento de las retenciones agropecuarios del trigo, maíz, carne, soja, e industriales.La posibilidad de que puedan rechazarse algunos de los puntos claves del proyecto generó que el ministro de Economía, Luis Caputo, anunciara que analizó con funcionarios de Hacienda y Provincias "todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado".La publicación recibió la respuesta del presidente de Hacemos, Miguel Pichetto -uno de los que firmó el dictamen de mayoría-, quien advirtió que "Caputo que no tuvo la valentía de venir al Congreso, tiene que dejar de apretar a los gobernadores y tratar de buscar acuerdos con los gobiernos provinciales en lugar de amenazarlos".Los bloques opositores dialoguistas aceptaron firmar con disidencias luego que el Gobierno aceptó un conjunto de cambios, tras una reunión entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, yLa Libertad Avanza aceptó modificar el artículo sobre blanqueo de capitales que establecía que la recaudación se iba a destinar a las arcas nacionales y ahora se eliminó la asignación específica y se distribuirá por el mecanismo de coparticipación federal.Otro punto clave está referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad y allí se acordó que cuando se liquiden los activos del FGS esos recursos se destinarán a saldar las deudas de las cajas provinciales.Otro tema acordado con el Gobierno está referido a la paritaria docente: el Consejo Federal de Educación -en consulta con los Ministerios de Economía nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires, y también con el asesoramiento de una comisión del Consejo Federal de Inversiones- será quien encarará las negociaciones con los gremios docentes.Además, se mantienen el Fondo Fiduciario Federal de Infraestructura Regional (FFFIR), que tiene por objetivo asistir financieramente a las Provincias, el Estado Nacional y CABA, brindando financiamiento para obras de infraestructura económica y social; y el Fondo Fiduciario para el Desarrollo Provincial (FFDP) que asiste y financia programas de desarrollo.Fuentes parlamentarias de la oposición señalaron que la inclusión de estos puntos serán incorporados en la discusión en particular del proyecto, ya que aún no figuran el dictamen de mayoría emitido esta madrugada.El debate de la iniciativa enviada por Javier Milei contó a lo largo de los plenarios, que demandaron extensas jornadas de discusión, con la presencia de algunos funcionarios del Poder Ejecutivo que explicaron los alcances de la norma y respondieron las preguntas de los legisladores.