El gobierno anunciará hoy la suba para los estatales y docentes entrerrianos

Los sindicatos del Estado y los gremios docentes fueron convocados a Casa de Gobierno, a las 10, ámbito en el cual ese hará el anuncio del aumento salarial que los agentes de la Administración cobrarán a fin de mes. En ese marco, antes de mediodía dará una conferencia de prensa del ministro Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso.Trascendió que el incremento podría incluir un porcentaje de mejora salarial más una suma fija.Al respecto, el gobernador, Rogelio Frigerio, destacó que “hemos tenido en estas semanas muchas reuniones con representantes de los trabajadores, más que nada informales, que nos han ido acercando a un principio de acuerdo que presentaremos este jueves”. En ese aspecto, no negó ni confirmó que se trate de una suma fija más un porcentaje de recomposición en los sueldos.“Comprobamos que cerramos el año con una pérdida de 22,6% de poder adquisitivo del salario, es decir, por el mismo trabajo podemos adquirir el 22,6% menos de bienes y servicios, que es para lo que utilizamos nuestro salario”, analizó el dirigente Víctor Hutt, especialista en salario docente.El dato marca, además, que la paritaria 2023 todavía no se cerró. La última actualización ocurrió en noviembre y fue del 12,8%. Pero resta acordar diciembre por lo que de momento no se puede abrir la paritaria 2024, publicaNo obstante, el aumento salarial, que ya está liquidado y que se percibirá en los primeros días de febrero, se concretará este jueves.