IOSPER acordó el segundo aumento del año para prestadores: será del 18%

Desde febrero, incrementará un 18 por ciento el pago que realizará el Instituto Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) a sus prestadores. En lo que va del 2024, el aumento acumulado es del 24 por ciento. La consulta pasará a 7.215 pesos.



“Se acordaron valores coherentes que intentan paliar un poco la realidad del país”, indicó el presidente de la Federación Médica de Entre Ríos (Femer), Fernando Vázquez Vuelta.



El presidente del Directorio Obrero del Iosper, Fernando Cañete, se reunió con autoridades de la Femer. En la jornada las autoridades de Femer “plantearon la viabilidad de acercar posiciones para ir obteniendo algún tipo de reacomodamiento arancelario”, contó Cañete, quien indicó que “luego de un tiempo de debate y análisis se acordó un nuevo incremento para febrero.



En ese sentido, recordó: “Nosotros teníamos previsto el otorgamiento de un incremento arancelario a partir del 1 de febrero. En enero se dio un 15 por ciento que correspondía al diez por ciento para cerrar el 2023 y el cinco por ciento a cuenta de futuros aumentos para el 2024. Ese cinco por ciento más el 18 por ciento que otorgamos a partir de febrero representa un acumulado de un 23,9 por ciento, llevando la orden de consulta a 7.215 pesos, manteniendo dentro de eso los 1.000 pesos de coseguro”. En ese marco, Cañete recordó que la Obra Social no avalará ningún cobro adicional: “Quedó preestablecido con la Federación Médica que a los afiliados de Iosper no se le va a solicitar ningún cobro adicional de lo que ya está previsto”.



Por otro lado, Cañete resaltó la rapidez en el pago a sus prestadores: “Seguimos manteniendo el Pronto Pago, que permite a los prestadores no perder ante la inflación”, ya que “la facturación de diciembre se abona en enero, la facturación de enero, abonarla en febrero, mecanismo que no ocurre con todos los subsistemas de salud”.



Vázquez Vuelta: “Se llegó a valores coherentes para paliar la realidad del país”



En la audiencia “se dialogó sobre distintos temas, entre lo que se encuentra la actualización de las prestaciones”, contó Vázquez Vuelta, quien aclaró: “Si bien no es lo deseado, se llegó a valores coherentes para paliar la realidad del país”.



En ese sentido, detalló que Cañete confirmó “un incremento del 18 por ciento de aumento, que sumado a lo que se otorgó en enero representa un 24 por ciento en lo que va de 2024, por lo que la consulta quedó en 7.215 pesos para febrero”.



Al respecto, el médico destacó el diálogo con las autoridades de la mayor Obra Social de la provincia: “Valoro la actitud del Iosper, ya que el aumento que otorga para las prestaciones es superior a la recomposición que otorga el gobierno provincial a sus trabajadores, pero cuesta mucho seguir el ritmo inflacionario del país y, obviamente, cuesta mucho llegar a los aranceles que pretendemos los médicos, pero es parte de esta situación y tenemos que ver cómo nos adecuamos”.



Por otro lado, el presidente de Femer comentó que también se dialogó sobre la implementación del sistema para agilizar pagos y despapelización: “El sistema implica la despapelización y eso es un compromiso que tomaron Femer e Iosper, que brinda agilidad, reduce tiempos y cuidar el medio ambiente”.