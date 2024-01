Dirigentes sindicales y opositores respaldaron el paro y la marcha de CGT

Dirigentes sindicales y políticos de la oposición destacaron hoy la convocatoria al paro y marcha de la CGT, y cuestionaron las políticas económicas aplicadas del Gobierno nacional, al señalar que buscan generar "una gran recesión" en Argentina.El dirigente del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (Smata) remarcó que "el Gobierno tiene que entender que fue elegido democráticamente, pero no puede vivir amenazando cada vez que a algún tema se le dice que no".El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, evaluó, en declaraciones a Télam, que el presidente Javier Milei "empeora todos los problemas, y por eso tiene un paro general"."La de hoy será una movilización enorme de trabajadores y de toda la gente porque el Gobierno de Javier Milei empeoró todos los problemas que ya teníamos y sólo benefició a los empresarios más poderosos del país", subrayó el funcionario.En tanto, el secretario general del gremio de docentes bonaerenses Suteba, Roberto Baradel, consideró hoy que el paro de la CGT a partir de este mediodía tendrá "un impacto importante" en todo el país y buscará dar "una respuesta concreta" a las reformas propuestas por el Gobierno nacional, que en el caso de implementarse, dijo, significaría la "entrega" del país."Si lo dejáramos hacer, en dos meses tendríamos a la Argentina entregada. En esta coyuntura se necesita una respuesta concreta para rechazar esto", aseveró Baradel en declaraciones a Radio provincia.En esa línea, el secretario general de CTA-Autónoma y diputado nacional de Unión por la Patria (UxP), Hugo Yasky, consideró hoy que el paro nacional y la movilización de la CGT es en contra de la "insensibilidad social" del gobierno nacional que busca "una gran recesión económica para que quizás aparezca la paz de los cementerios"."El plan que está aplicando el Gobierno, lo único que tiene de original es que es un derrame que viola la ley de gravedad, porque es de abajo hacia arriba. Es una gestión que se maneja con absoluta insensibilidad social. Quieren multiplicar por diez la inflación con el objeto de que la gente deje de comprar y consumir para que haya una gran recesión económica. Entonces, quizás aparezca la paz, pero la de los cementerios", sostuvo Yasky en declaraciones para Radio Con Vos.En esta línea, el sindicalista expresó que la forma de resolver la inflación del gobierno "es multiplicándola por 10 con el objeto de que en algún momento como dijo la canciller Diana Mondino la gente dejará de comprar"."Hoy tenemos los precios de las garrafas que subieron de $3.000 a $15.000. Tenemos un aumento de colectivos que fue un golpe durísimo. La gente va comprar y no le alcanza ni siquiera para lo mínimo. En diciembre perdimos casi 20 puntos del salario", explicó el sindicalista sobre las razones del paro.El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, afirmó hoy que el Gobierno busca "aterrorizar a la población" con el llamado protocolo de orden público, pero aseguró que el paro y movilización de esta jornada va a ser una "demostración de que el miedo no triunfa"."Este Gobierno apunta a aterrorizar a la población, pero hoy vamos a tener una demostración de que el miedo no triunfa. Vamos a defender los derechos populares", aseguró Belliboni en declaraciones a El Destape Radio.El dirigente consideró que la ministra de seguridad, Patricia Bullrich, mantiene una "amenaza absurda" contra la protesta social mientras hay "una tremenda inseguridad en los barrios y crece el narcotráfico"."Cada vez que la escucho hablar me resulta cada vez más intolerable. Ella de lo único que habla es de la movilización. Es la ministra de Seguridad de la movilización y de las libertades democráticas", criticó.Ministros bonaerenses rechazaron "el ajuste sobre los trabajadores y los jubilados" y afirmaron que "defenderán" al pueblo de la provincia en el paro general con movilización, de la que participarán junto al gobernador Axel Kicillof.En declaraciones formuladas a Télam, la jefa de Asesores del Gabinete bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, expuso que "el plan de ajuste es el único proyecto que tiene (el presidente Javier) Milei para la Argentina. Un ajuste que no va, como dijo en la campaña electoral, sobre la casta, la política o los sectores más beneficiados sino sobre el pueblo argentino"."No hay una sola medida que beneficie a algún sector, ya sea el industrial, a las y los trabajadores, a los jubilados", continuó y resaltó que "es un plan de ajuste clásico, que la Argentina vivió muchas veces. Una transferencia infernal de recursos de los que menos tienen a los que más tienen".En ese sentido, el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni, remarcó a esta agencia que desde el Gobierno bonaerense adhieren al paro, porque tienen "diferencias profundas con el gobierno de Javier Milei" y aclaró que si bien aceptan su legitimidad electoral, "ésta confronta con otras, como la que tiene Kicillof, a quien el pueblo mandató para tener más Estado, más trabajo, más educación y más productividad".Por su parte, el ministro de Trabajo, Walter Correa, ratificó en diálogo con esta agencia el Ejecutivo de la provincia "participará de la movilización con todos los intendentes porque somos un gabinete militante y porque somos parte de la clase trabajadora".La ministra de Hábitat, Silvina Batakis, dijo a Télam que "el paro va a ser muy contundente" porque el gobierno lleva adelante un "ajuste clásico sobre los trabajadores y eso no es lo que votó la gente"."En lo que es mi área, Hábitat, el presidente de la Nación atenta de manera muy fuerte contra las posibilidades del acceso a la casa propia, agudizando la crisis habitacional", reflexionó y apuntó que "con la obra pública nacional parada y las desregulaciones, las problemáticas relacionadas con el acceso a la vivienda aumentarán considerablemente y construir un hogar será simplemente para unos pocos, generando más exclusión y desigualdad".El ministro de Salud, Nicolás Kreplak, sostuvo a Télam que "hay que retomar la organización y la discusión sobre las acciones de un gobierno (como el de MIlei) que en apenas un mes pateó el tablero y avanzó sobre todas las conquistas y derechos que como sociedad habíamos adquirido".En igual sintonía, el ministro de Transporte, Jorge D'Onofrio, aseveró a esta agencia: "Tenemos la obligación de acompañar a los trabajadores en esta convocatoria que hace las CGT en repudio y rechazo a la Ley Ómnibus y al DNU, que no tiene necesidad, ni urgencia".