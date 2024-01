Ley Bases: Adorni pidió aprobar el proyecto "sin más demoras"

Video: Conferencia de prensa del vocero presidencial, Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó el "esfuerzo y la vocación constructiva" de la "oposición razonable" en la Cámara de Diputados tras el dictamen mayoritario votado en un plenario de comisiones al proyecto de ley de "Bases", y aseguró que desde el oficialismo ansían que la iniciativa se vote en el Congreso "sin más demoras".



"Respecto del dictamen favorable queremos resaltar el compromiso de los diputados de nuestro espacio y de los pertenecientes a la oposición razonable que con esfuerzo y vocación siempre constructiva acompañan este proyecto de reformas", señaló Adorni en su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada.



El funcionario sostuvo que "desde ya que lo entendemos como un primer paso y esperemos que se vote sin más demoras en la Cámara de Diputados y luego en el Senado para que finalmente se haga realidad".



Adorni insistió en que para el Gobierno "es un paso fundamental en la Argentina que queremos y en el norte que estamos persiguiendo".,



Por otra parte, el vocero presidencial dio cuenta de una crítica que le hizo un legislador en el plenario de las comisiones de diputados que dieron dictamen a la ley de Bases.



"En el debate ayer un diputado me definió como el macho de Twitter devenido en un osito de peluche. Yo le agradezco enormemente que mis palabras le generen ternura. Ni fui macho de Twitter ni soy osito de peluche. A diferencia de muchos no cambio y eso no todos pueden decir lo mismo", le respondió Adorni al legislador, que según en la Casa Rosada, fue el legislador nacional y dirigente del sindicato bancario Sergio Palazzo.