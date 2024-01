Frigerio: principio de “acuerdo” con estatales y futuro de Billetera Entre Ríos

El gobernador, Rogelio Frigerio, destacó que “hemos tenido en estas semanas muchas reuniones con representantes de los trabajadores, más que nada informales, que”. En ese aspecto, no negó ni confirmó que se trate de una suma fija más un porcentaje de recomposición en los sueldos.Por otra parte, al ser consultado porsobre el futuro de la Billetera Entre Ríos, el mandatario expresó que la misma “estaba vinculada a elementos de primera necesidad, pero terminó desvirtuándose porque encontramos financiamiento a bebidas alcohólicas y hasta fuegos artificiales que le cuesta a los entrerrianos mucho dinero. Son 7.000 millones de pesos al año. Tenemos que ser muy cuidadosos”.Sobre el pago de la deuda, dijo que “el primero en dólares para febrero estaba en una cuenta, pero ni bien asumimos nos enteramos que no era así, que estaba sólo una parte. Para no caer en default decidimos tomar un endeudamiento en pesos, transformarlo en dólares y pagar en tiempo y forma, para empezar una discusión de los acreedores, en otros términos.”.Sobre los funcionarios que se fueron de vacaciones al exterior, señaló que le pidió que no vacacionaran en los primeros meses de la gestión “pero hay cuestiones particulares a tener en cuenta. El secretario de Salud (el secretario de Salud, Daniel Blanzaco) me planteó una cuestión personal que me pareció razonable, por lo que no vamos a tomar ninguna medida al respecto”.Interrogado sobre la articulación con el resto de los gobernadores de la Región Centro para definir la actualización de los estatales, señaló que esto se da en muchos sentidos. “Estamos trabajando más coordinados que nunca antes, dándole a la Región Centro un valor que antes no tenía. Discutimos todos los aspectos”, afirmó.Sobre el déficit habitacional, Frigerio señaló que “la construcción de viviendas de parte del Estado no resuelve más que el 10 por ciento, en el mejor de los casos. El déficit dramático de acceso a la vivienda que tiene nuestra provincia no se va a resolver si no recuperamos la moneda, el crédito, la inversión del sector privado, si no tenemos oferta para alquilar. Estamos muy lejos, pero vamos a trabajar para poder achicar ese déficit”.En ese marco, argumentó que “hay que acompañar el esfuerzo del gobierno nacional para terminar con el flagelo de la inversión que también nos permitirá recuperar el crédito para la vivienda propia”.Para eso “necesitamos equilibrio en las cuentas públicas. Por eso el acompañamiento nuestro a la decisión del gobierno nacional de llegar al déficit cero. Lo mismo tenemos que hacer en la provincia. Este norte que compartimos de que el Estado no gaste más de lo que recauda, no debe hacerse de un nivel de gobierno a expensas de otro, sino que tiene que ser compartido entre el gobierno nacional los provinciales y los municipios. Estamos todos en el camino de tener gobiernos austeros y ordenar las cuentas públicas, eliminando todos los gastos que no son indispensables para mejorar la vida de la gente. Ese tiene que ser un objetivo central”, enfatizó.Asimismo, admitió que “hay muchas decisiones que el gobierno dilata en función de la aprobación o no de la Ley Bases y del DNU”.Por otra parte, el gobernador afirmó que “pasaron 40 días desde que asumimos y desde entonces el gobierno nacional no ha transferido prácticamente ningún peso a la provincia. Estamos plantados, peleándola con las herramientas que tenemos, heredando un gobierno sin plata, administrando la gestión pública y tratando de mejorar todos los días aspectos de la gestión que compensen la falta de recursos”.Enseguida manifestó: “Espero que cuando el gobierno tenga la mayor parte de los instrumentos solicitados, se gestione de otra manera y podamos trabajar todos en función de mejorar la calidad de vida de la gente”.Frigerio ratificó que “vamos a tratar de amortiguar y compensar las decisiones del gobierno nacional que tienen impacto todos los días en la vida de los entrerrianos. Por eso el esfuerzo personal de tratar de conciliar distintos intereses que hacen a la Ley Base. Creo que el gobierno tiene que tener la mayor parte de las herramientas que solicita. En los consensos alguna de las partes tiene que ceder un poco. Se ha avanzado mucho. El dictamen de mayoría tiene que ver con ese esfuerzo que hemos hecho desde algunas provincias para que se arribe a un acuerdo, pero haremos el esfuerzo para evitar que avancen cuestiones que impacten de manera negativa en nuestra provincia”.A esto último “lo vamos a combatir” porque “el rol como gobernadores es de colaboración con un gobierno nacional muy débil, pero que necesita herramientas, gobernabilidad. Vamos a apoyar lo vinculado a la necesidad de encontrar un equilibrio en las cuentas públicas, porque coincidimos en que, si no lo hay no podremos vencer el flagelo de la inflación”.Consultado acerca de una posible decisión del Banco Central que podría no permitirle a los bancos que son agentes financieros anticipos a las provincias para para pagar los sueldos, Frigerio declaró: “Las provincias tienen esa herramienta de recibir anticipos para poder pagar salarios en los primeros días de cada mes. Hasta no tener un comunicado oficial, no podríamos dar una respuesta sobre este punto”.Finalmente, el gobernador entrerriano resaltó: “No me manejo reaccionando a presiones, apoyaré lo que entienda” que sirve “para que los entrerrianos vivamos mejor”. Las cuestiones que “entendamos que atentan o ponen en riesgo fuentes de trabajo como las retenciones a las economías regionales o a la producción agroindustrial no las acompañaremos”, completó.